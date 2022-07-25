https://arabic.sputniknews.com/20220725/تونس-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-على-الدستور-ترتفع-إلى-2185--قبل-ساعات-من-غلق-مكاتب-الاقتراع-1065566352.html
تونس... نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ترتفع إلى 21.85 % قبل ساعات من غلق مكاتب الاقتراع
تونس... نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ترتفع إلى 21.85 % قبل ساعات من غلق مكاتب الاقتراع
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ارتفعت إلى 21.85 في المئة قبل... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T19:47+0000
2022-07-25T19:47+0000
2022-07-25T19:47+0000
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واضاف أن عدد الناخبين إلى حد هذه اللحظة بلغ مليون و951 ألفًا و563 ناخبًا، وبيّن أن "نسق المشاركة في ارتفاع"، على حد قوله.وبدأ التونسيون، اليوم الاثنين، عملية التصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد، يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة السادسة صباحا لتتواصل إلى حدود الساعة العاشرة مساءً حيث تغلق مكاتب الاقتراع.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/المتحدث-باسم-هيئة-الانتخابات-في-تونس-عملية-الاقتراع-تتم-في-ظروف-طيبة-ونسبة-الإقبال-في-ارتفاع-1065557237.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
تونس... نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ترتفع إلى 21.85 % قبل ساعات من غلق مكاتب الاقتراع
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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ارتفعت إلى 21.85 في المئة قبل ساعات قليلة من غلق مكاتب الاقتراع.
واضاف أن عدد الناخبين إلى حد هذه اللحظة بلغ مليون و951 ألفًا و563 ناخبًا، وبيّن أن "نسق المشاركة في ارتفاع"، على حد قوله.
وبدأ التونسيون، اليوم الاثنين، عملية التصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد
، يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة السادسة صباحا لتتواصل إلى حدود الساعة العاشرة مساءً حيث تغلق مكاتب الاقتراع.