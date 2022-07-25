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https://arabic.sputniknews.com/20220725/تونس-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-على-الدستور-ترتفع-إلى-2185--قبل-ساعات-من-غلق-مكاتب-الاقتراع-1065566352.html
تونس... نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ترتفع إلى 21.85 % قبل ساعات من غلق مكاتب الاقتراع
تونس... نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ترتفع إلى 21.85 % قبل ساعات من غلق مكاتب الاقتراع
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ارتفعت إلى 21.85 في المئة قبل... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T19:47+0000
2022-07-25T19:47+0000
أخبار تونس اليوم
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واضاف أن عدد الناخبين إلى حد هذه اللحظة بلغ مليون و951 ألفًا و563 ناخبًا، وبيّن أن "نسق المشاركة في ارتفاع"، على حد قوله.وبدأ التونسيون، اليوم الاثنين، عملية التصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد، يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة السادسة صباحا لتتواصل إلى حدود الساعة العاشرة مساءً حيث تغلق مكاتب الاقتراع.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/المتحدث-باسم-هيئة-الانتخابات-في-تونس-عملية-الاقتراع-تتم-في-ظروف-طيبة-ونسبة-الإقبال-في-ارتفاع-1065557237.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

تونس... نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ترتفع إلى 21.85 % قبل ساعات من غلق مكاتب الاقتراع

19:47 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Mariam Gaderaمؤتمر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس
مؤتمر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Mariam Gadera
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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ارتفعت إلى 21.85 في المئة قبل ساعات قليلة من غلق مكاتب الاقتراع.
واضاف أن عدد الناخبين إلى حد هذه اللحظة بلغ مليون و951 ألفًا و563 ناخبًا، وبيّن أن "نسق المشاركة في ارتفاع"، على حد قوله.
وبدأ التونسيون، اليوم الاثنين، عملية التصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد، يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
التونسيون يدلون بأصواتهم خلال استفتاء على مشروع دستور طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، في مركز اقتراع بالعاصمة تونس، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
المتحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس: عملية الاقتراع تتم في ظروف طيبة ونسبة الإقبال في ارتفاع
15:33 GMT
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة السادسة صباحا لتتواصل إلى حدود الساعة العاشرة مساءً حيث تغلق مكاتب الاقتراع.
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