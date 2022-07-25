https://arabic.sputniknews.com/20220725/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-بريطانيا-قدمت-الدعم-الرئيسي-لأوكرانيا-في-محاولة-اختطاف-مقاتلات-روسية-1065513693.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: بريطانيا قدمت الدعم الرئيسي لأوكرانيا في محاولة اختطاف مقاتلات روسية
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: بريطانيا قدمت الدعم الرئيسي لأوكرانيا في محاولة اختطاف مقاتلات روسية
أعلن ضابط روسي في جهاز الأمن الفيدرالي أن وكالة المخابرات البريطانية قدمت الدعم الرئيسي للمخابرات العسكرية الأوكرانية في محاولتها لاختطاف مقاتلات روسية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T06:38+0000
2022-07-25T06:38+0000
2022-07-25T06:39+0000
روسيا
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وقال الضابط لقناة "روسيا 24" التلفزيونية "من الواضح أن العملية نفسها نفذت بدعم من أجهزة استخبارات غربية وبريطانية في المقام الأول".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الاثنين، أنه أحبط عملية مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لاختطاف طائرات مقاتلة روسية، تشرف عليها الأجهزة السرية لدول الناتو. تلقت الاستخبارات الروسية البيانات، التي بفضلها دمرت القوات المسلحة الروسية عددًا من المنشآت العسكرية الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: بريطانيا قدمت الدعم الرئيسي لأوكرانيا في محاولة اختطاف مقاتلات روسية
06:38 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 06:39 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أعلن ضابط روسي في جهاز الأمن الفيدرالي أن وكالة المخابرات البريطانية قدمت الدعم الرئيسي للمخابرات العسكرية الأوكرانية في محاولتها لاختطاف مقاتلات روسية.
وقال الضابط لقناة "روسيا 24" التلفزيونية "من الواضح أن العملية نفسها نفذت بدعم من أجهزة استخبارات غربية وبريطانية في المقام الأول".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الاثنين، أنه أحبط عملية مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لاختطاف
طائرات مقاتلة روسية، تشرف عليها الأجهزة السرية لدول الناتو. تلقت الاستخبارات الروسية البيانات، التي بفضلها دمرت القوات المسلحة الروسية عددًا من المنشآت العسكرية الأوكرانية.