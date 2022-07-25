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https://arabic.sputniknews.com/20220725/جونسون--يأمل-في-مقابلة-زيلينسكي-مرة-أخرى-قبل-ترك-منصبه-1065511519.html
جونسون يأمل في مقابلة زيلينسكي مرة أخرى قبل ترك منصبه
جونسون يأمل في مقابلة زيلينسكي مرة أخرى قبل ترك منصبه
يأمل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون أن يتمكن من القدوم في زيارة أخرى إلى أوكرانيا قبل أن يترك منصبه ويلتقي بفولوديمير زيلينسكي. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T04:22+0000
2022-07-25T04:22+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن مصدر حليف"إنه [جونسون] يشعر حقا بعبء المسؤولية بعد أن كان أكبر داعم [زيلينسكي].وقال المصدر إنه لا يستطيع الابتعاد وعدم التأكد من أن العالم قد أدار ظهره [لزيلينسكي]"، مضيفا أن جونسون "يأمل في رؤيته مرة أخرى قبل أن يترك منصبه" في 6 سبتمبر.يشار إلى أن جونسون ذهب إلى كييف في زيارتين رسميتين في يونيو وأبريل.وقالت التلغراف يوم السبت إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المقرر أن يتحدث إلى زيلينسكي عبر الهاتف هذا الأسبوع.يشار إلى أن تروس والمستشار السابق ريشي سوناك، وهما آخر مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، أمامهما ستة أسابيع من الحملات الانتخابية قبل أن يجري تصويت المحافظين الأوسع على زعيمهم الجديد، ومن المتوقع أن تكون النتيجة النهائية في بداية سبتمبر.وفي وقت سابق، قال الموظف المدني السابق في المفوضية الأوروبية فرانسيس كول لوكالة "سبوتنيك" إن المملكة المتحدة ستواصل سياسة بوريس جونسون الخارجية المتشددة بشأن روسيا تحت قيادة ليز تروس إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.وأظهر استطلاع أجرته يوغوف نشر يوم الخميس أن أكثر من 60٪ من أعضاء حزب المحافظين البريطانيمستعدون للتصويت لصالح تروس، في حين أن خصمها ريشي سوناك أقل من 40٪ من الأصوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/جونسون-نخشى-أن-تجبر-أوروبا-أوكرانيا-على-قبول-اتفاق-سلام-سيئ-1064179107.html
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أخبار أوكرانيا

جونسون يأمل في مقابلة زيلينسكي مرة أخرى قبل ترك منصبه

04:22 GMT 25.07.2022
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании / الذهاب إلى بنك الصورزيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف
زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании
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يأمل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون أن يتمكن من القدوم في زيارة أخرى إلى أوكرانيا قبل أن يترك منصبه ويلتقي بفولوديمير زيلينسكي.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن مصدر حليف"إنه [جونسون] يشعر حقا بعبء المسؤولية بعد أن كان أكبر داعم [زيلينسكي].
وقال المصدر إنه لا يستطيع الابتعاد وعدم التأكد من أن العالم قد أدار ظهره [لزيلينسكي]"، مضيفا أن جونسون "يأمل في رؤيته مرة أخرى قبل أن يترك منصبه" في 6 سبتمبر.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
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25 يونيو, 08:23 GMT
يشار إلى أن جونسون ذهب إلى كييف في زيارتين رسميتين في يونيو وأبريل.
وقالت التلغراف يوم السبت إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته من المقرر أن يتحدث إلى زيلينسكي عبر الهاتف هذا الأسبوع.
يشار إلى أن تروس والمستشار السابق ريشي سوناك، وهما آخر مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، أمامهما ستة أسابيع من الحملات الانتخابية قبل أن يجري تصويت المحافظين الأوسع على زعيمهم الجديد، ومن المتوقع أن تكون النتيجة النهائية في بداية سبتمبر.
وفي وقت سابق، قال الموظف المدني السابق في المفوضية الأوروبية فرانسيس كول لوكالة "سبوتنيك" إن المملكة المتحدة ستواصل سياسة بوريس جونسون الخارجية المتشددة بشأن روسيا تحت قيادة ليز تروس إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.
وأظهر استطلاع أجرته يوغوف نشر يوم الخميس أن أكثر من 60٪ من أعضاء حزب المحافظين البريطانيمستعدون للتصويت لصالح تروس، في حين أن خصمها ريشي سوناك أقل من 40٪ من الأصوات.
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