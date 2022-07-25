https://arabic.sputniknews.com/20220725/خبير-الطبقة-السياسية-لم-تستطع-معالجة-الوجود-التركي-في-العراق-طيلة-السنوات-الماضية-1065534332.html

خبير: الطبقة السياسية لم تستطع معالجة الوجود التركي في العراق طيلة السنوات الماضية

خبير: الطبقة السياسية لم تستطع معالجة الوجود التركي في العراق طيلة السنوات الماضية

قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في العراق، عصام الفيلي، إن "الوجود التركي على الحدود العراقية قائم منذ عقود، عندما أصبح لكردستان وضعا خاصا،... 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T12:06+0000

2022-07-25T12:06+0000

2022-07-25T12:06+0000

العراق

العالم العربي

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وأضاف في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "الطبقة السياسية لم تتمكن، لا هي ولا وزارة الخارجية، من معالجة هذا الملف، فضلا عن أن تركيا استطاعت في عهد المالكي استصدار قانون يسمح لمقاتلي "حزب العمال الكردستاني" بالانتقال إلى العراق، ما ترتب عليه تواجد لهذه القوات يقابله عدم مطالبة بإخراج القوات التركية من العراق، وترتب عليه تداعيات مستدامة".وأعلن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أن القوات التركية المتواجدة في بلاده تبلغ أكثر من أربعة آلاف مقاتل في خمس قواعد رئيسة موجودة شمالي العراق.وعلى الرغم من التنبيه الذي وصل إلى يار الله من ذكر هذه الأعداد، إلا أنه كشف عنها أمام مجلس النواب، في جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات التركية على العراق، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياد توغل القوات التركية واحتلال عديد المناطق بحسب قوله.من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن شكوى بغداد لدى مجلس الأمن تضمنت 22700 خرق تركي، مشيرة إلى أن تركيا لديها أغراض توسعية وراء تلك الاعتداءات.وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، إن الرسالة تضمنت إطلاع مجلس الأمن على طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها الاعتداء الأخير، والذي وصل إلى المدن الآهلة بالسكان، لافتا إلى أن الاعتداءات تنطوي على مخاطر تتعلق بجهود مكافحة الإرهاب.

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العراق, العالم العربي