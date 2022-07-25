https://arabic.sputniknews.com/20220725/خيرسون-لم-يعد-لأوكرانيا-وجود-1065511783.html
خيرسون.. لم يعد لأوكرانيا وجود
خيرسون.. لم يعد لأوكرانيا وجود
أعلن مسؤول في السلطة المحلية في جنوب أوكرانيا أن أوكرانيا لم يعد لها وجود كدولة. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T04:34+0000
2022-07-25T04:34+0000
2022-07-25T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وصرح كيريل ستريموسوف، نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خيرسون، أن أوكرانيا كدولة زالت من الوجود، وأن ما يجري في مكانها الآن هو "سرقة الأموال التي يسلّمها الغرب".وكانت مقاطعة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا قد تحررت من التبعية لنظام الحكم في كييف في شهر مارس/آذار الماضي بمساعدة القوات الروسية التي حررت في نفس الوقت جزءا كبيرا من مقاطعة زابوروجيه أيضا. وأعلنت المناطق المحررة نيتها للانضمام إلى روسيا.وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.أما عن الهدف النهائي فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تحرير منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وتأمين حدود روسيا وأراضيها.وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات نظام الحكم في كييف التي احتلت أجزاء من أراضي جمهورية لوغانسك بعد إعلان قيامها في عام 2014. كما تم تحرير جزء كبير من أراضي جمهورية دونيتسك المحتلة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
خيرسون.. لم يعد لأوكرانيا وجود
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أعلن مسؤول في السلطة المحلية في جنوب أوكرانيا أن أوكرانيا لم يعد لها وجود كدولة.
وصرح
كيريل ستريموسوف، نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خيرسون، أن أوكرانيا كدولة زالت من الوجود، وأن ما يجري في مكانها الآن هو "سرقة الأموال التي يسلّمها الغرب".
وكانت مقاطعة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا قد تحررت من التبعية لنظام الحكم في كييف في شهر مارس/آذار الماضي بمساعدة القوات الروسية التي حررت في نفس الوقت جزءا كبيرا من مقاطعة زابوروجيه أيضا. وأعلنت المناطق المحررة نيتها للانضمام إلى روسيا.
وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
أما عن الهدف النهائي فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تحرير منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وتأمين حدود روسيا وأراضيها.
وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات نظام الحكم في كييف التي احتلت أجزاء من أراضي جمهورية لوغانسك بعد إعلان قيامها في عام 2014. كما تم تحرير جزء كبير من أراضي جمهورية دونيتسك المحتلة.