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رئيس أركان الجيش العراقي يحذر من التوغل التركي في كردستان ويطالب بإرسال القوات الاتحادية
رئيس أركان الجيش العراقي يحذر من التوغل التركي في كردستان ويطالب بإرسال القوات الاتحادية
اتهم رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله، القوات التركية بزيادة توغلها في شمال العراق، مطالبا بإرسال القوات الاتحادية إلى الشمال. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T06:28+0000
2022-07-25T06:28+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال المسؤول العسكري إن "هناك حالة ازدياد وتوغل للقوات التركية واحتلال العديد من المناطق".وأشار إلى أن هناك تزايدا في عدد النقاط التي وصلت لها القوات التركية، موضحا أنها بلغت 100 نقطة داخل الأراضي العراقية.وأكد رئيس الأركان ضرورة إرسال قوات الجيش والبيشمركة لهذه المناطق وتأمين المناطق الفارغة من قوات حرس الحدود لإجبار القوات التركية على ترك نقاطها.وذكر أن هناك 370 كم أو أكثر بين العراق وتركيا هي ضمن حدود إقليم كردستان ولا توجد سلطة لوزارة الدفاع، موضحا أن وجود أي جندي عراقي في هذه المناطق يتطلب الحصول على موافقات رسمية.
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
رئيس أركان الجيش العراقي يحذر من التوغل التركي في كردستان ويطالب بإرسال القوات الاتحادية
06:28 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
اتهم رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله، القوات التركية بزيادة توغلها في شمال العراق، مطالبا بإرسال القوات الاتحادية إلى الشمال.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال المسؤول العسكري إن "هناك حالة ازدياد وتوغل للقوات التركية
واحتلال العديد من المناطق".
وأشار إلى أن هناك تزايدا في عدد النقاط التي وصلت لها القوات التركية، موضحا أنها بلغت 100 نقطة داخل الأراضي العراقية.
وأكد رئيس الأركان ضرورة إرسال قوات الجيش والبيشمركة لهذه المناطق وتأمين المناطق الفارغة من قوات حرس الحدود لإجبار القوات التركية على ترك نقاطها.
وذكر أن هناك 370 كم أو أكثر بين العراق وتركيا هي ضمن حدود إقليم كردستان ولا توجد سلطة لوزارة الدفاع، موضحا أن وجود أي جندي عراقي في هذه المناطق يتطلب الحصول على موافقات رسمية.