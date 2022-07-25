https://arabic.sputniknews.com/20220725/رئيس-الأركان-الأمريكي-الصين-تعترض-مزيدا-من-سفننا-وطائراتنا-1065512281.html
رئيس الأركان الأمريكي: الصين تعترض مزيدا من سفننا وطائراتنا
رئيس الأركان الأمريكي: الصين تعترض مزيدا من سفننا وطائراتنا
اتهم رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية الصين باعتراض المزيد من السفن والطائرات العسكرية الأمريكية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T05:18+0000
2022-07-25T05:18+0000
2022-07-25T05:18+0000
العالم
رصد عسكري
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وقال الجنرال مارك ميلي لصحيفة "فاينانشل تايمز" على متن طائرته أثناء توجهه إلى إندونيسيا وأستراليا: "ازداد عدد عمليات الاعتراض التي تقوم بها الصين في البحر والجو بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية" قبل أن يضيف أن العسكريين الصينيين أصبحوا "أكثر عدوانية في هذه المنطقة" من دون أن يحدد عدد عمليات الاعتراض.وذكر ميلي أنه ناقش "الاعتراضات الخطيرة" مع نظيره الصيني لي زوتشنغ، إلا أن الأخير حذر الولايات المتحدة من مغبة المشاركة في "عمليات استفزازية".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
رئيس الأركان الأمريكي: الصين تعترض مزيدا من سفننا وطائراتنا
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اتهم رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية الصين باعتراض المزيد من السفن والطائرات العسكرية الأمريكية.
وقال
الجنرال مارك ميلي لصحيفة "فاينانشل تايمز" على متن طائرته أثناء توجهه إلى إندونيسيا وأستراليا: "ازداد عدد عمليات الاعتراض التي تقوم بها الصين في البحر والجو بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية" قبل أن يضيف أن العسكريين الصينيين أصبحوا "أكثر عدوانية في هذه المنطقة" من دون أن يحدد عدد عمليات الاعتراض.
وذكر ميلي أنه ناقش "الاعتراضات الخطيرة" مع نظيره الصيني لي زوتشنغ، إلا أن الأخير حذر الولايات المتحدة من مغبة المشاركة في "عمليات استفزازية".