https://arabic.sputniknews.com/20220725/رئيس-وزراء-الكويت-الجديد-يوجه-رسالة-إلى-أمير-البلاد-ويتعهد-بالحفاظ-على-الدستور-والديمقراطية-1065556093.html
رئيس وزراء الكويت الجديد يوجه رسالة إلى أمير البلاد ويتعهد بالحفاظ على الدستور والديمقراطية
رئيس وزراء الكويت الجديد يوجه رسالة إلى أمير البلاد ويتعهد بالحفاظ على الدستور والديمقراطية
تعهّد رئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، "بالحفاظ على الدستور والديمقراطية، والمكاسب الوطنية ودولة المؤسسات". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:58+0000
2022-07-25T14:58+0000
2022-07-25T14:58+0000
أخبار الكويت اليوم
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وأكد رئيس الوزراء الكويتي، في رسالة وجهها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سعيه "لبذل كل الجهود لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء"، متعهداً "بالمحافظة على الدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها الأجداد والآبناء"، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.وشدد على سعيه "تحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من رقي ورخاء"، مؤكدا: "الولاء والوفاء والإخلاص في خدمة الكويت وشعبها الكريم".وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الأحد، أمرا بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.وشغل نواف عددًا من المناصب الخاصة بالأمن والأجهزة العسكرية في الكويت، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان في السابق يعمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول حتى وقت التقاعد.وتقلّد الشيخ أحمد نواف عدة مناصب أخرى منها منصب مدير للكرة للنادي العربي، وكان أيضاً عضوًا في الجمعية العمومية الخاصة بذلك النادي، علاوة على ذلك تقلّد منصبي رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، ورئيس اتحاد الشرطة الكويتي.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/أمير-الكويت-يصدر-أمرا-بتعيين-الفريق-أول-أحمد-نواف-الأحمد-الصباح-رئيسا-لمجلس-الوزراء-1065505936.html
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أخبار الكويت اليوم
رئيس وزراء الكويت الجديد يوجه رسالة إلى أمير البلاد ويتعهد بالحفاظ على الدستور والديمقراطية
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تعهّد رئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، "بالحفاظ على الدستور والديمقراطية، والمكاسب الوطنية ودولة المؤسسات".
وأكد رئيس الوزراء الكويتي، في رسالة وجهها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سعيه "لبذل كل الجهود لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء"، متعهداً "بالمحافظة على الدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها الأجداد والآبناء"، حسب وكالة
الأنباء الكويتية- كونا.
وشدد على سعيه "تحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من رقي ورخاء"، مؤكدا: "الولاء والوفاء والإخلاص في خدمة الكويت وشعبها الكريم".
وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الأحد، أمرا بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء
وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وشغل نواف عددًا من المناصب الخاصة بالأمن والأجهزة العسكرية في الكويت، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان في السابق يعمل في وزارة الداخلية برتبة فريق أول حتى وقت التقاعد.
وتقلّد الشيخ أحمد نواف عدة مناصب أخرى منها منصب مدير للكرة للنادي العربي، وكان أيضاً عضوًا في الجمعية العمومية الخاصة بذلك النادي، علاوة على ذلك تقلّد منصبي رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، ورئيس اتحاد الشرطة الكويتي.