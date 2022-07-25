https://arabic.sputniknews.com/20220725/روسيا-إيجاد-بديل-لإلكترونيات-الاتصال-الأمريكية-للطائرات-1065533993.html
روسيا... إيجاد بديل لإلكترونيات الاتصال الأمريكية للطائرات
روسيا... إيجاد بديل لإلكترونيات الاتصال الأمريكية للطائرات
أعلنت شركة روسيا للإلكترونيات اختراع إلكترونيات الاتصال لطائرات الركاب. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:55+0000
2022-07-25T11:55+0000
2022-07-25T11:55+0000
روسيا
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وتمت صناعتها لطائرات الركاب الروسية الجديدة من طراز "سوبرجيت" و"إم إس-21".وكانت روسيا تستورد إلكترونيات الاتصال لهذه الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. أما الآن فلا داعي لاستيرادها من الخارج. فقد أوجد معهد أبحاث الإلكترونيات في مدينة بينزا الروسية ما يعتبر بديلا لإلكترونيات الاتصال المستوردة من الولايات المتحدة.وقال مدير عام المعهد، فياتشيسلاف زويف، إن استخدام ما صنعه المعهد يتيح التخلي عن المصنوعات المماثلة الأمريكية، مضيفا أنهم مستعدون لتزويد صانعي الطائرات الأخرى أيضا بمصنوعاتهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا... إيجاد بديل لإلكترونيات الاتصال الأمريكية للطائرات
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أعلنت شركة روسيا للإلكترونيات اختراع إلكترونيات الاتصال لطائرات الركاب.
وتمت صناعتها لطائرات الركاب الروسية الجديدة من طراز "سوبرجيت" و"إم إس-21".
وكانت روسيا تستورد إلكترونيات الاتصال لهذه الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. أما الآن فلا داعي لاستيرادها من الخارج. فقد أوجد معهد أبحاث الإلكترونيات في مدينة بينزا الروسية ما يعتبر بديلا لإلكترونيات الاتصال المستوردة من الولايات المتحدة.
وقال
مدير عام المعهد، فياتشيسلاف زويف، إن استخدام ما صنعه المعهد يتيح التخلي عن المصنوعات المماثلة الأمريكية، مضيفا أنهم مستعدون لتزويد صانعي الطائرات الأخرى أيضا بمصنوعاتهم.