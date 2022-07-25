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https://arabic.sputniknews.com/20220725/روسيا-إيجاد-بديل-لإلكترونيات-الاتصال-الأمريكية-للطائرات-1065533993.html
روسيا... إيجاد بديل لإلكترونيات الاتصال الأمريكية للطائرات
روسيا... إيجاد بديل لإلكترونيات الاتصال الأمريكية للطائرات
أعلنت شركة روسيا للإلكترونيات اختراع إلكترونيات الاتصال لطائرات الركاب. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وتمت صناعتها لطائرات الركاب الروسية الجديدة من طراز "سوبرجيت" و"إم إس-21".وكانت روسيا تستورد إلكترونيات الاتصال لهذه الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. أما الآن فلا داعي لاستيرادها من الخارج. فقد أوجد معهد أبحاث الإلكترونيات في مدينة بينزا الروسية ما يعتبر بديلا لإلكترونيات الاتصال المستوردة من الولايات المتحدة.وقال مدير عام المعهد، فياتشيسلاف زويف، إن استخدام ما صنعه المعهد يتيح التخلي عن المصنوعات المماثلة الأمريكية، مضيفا أنهم مستعدون لتزويد صانعي الطائرات الأخرى أيضا بمصنوعاتهم.
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روسيا... إيجاد بديل لإلكترونيات الاتصال الأمريكية للطائرات

11:55 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "سوخوي سوبرجيت 100" في مصنع "غاغارين" لإنتاج الطائرات في منطقة كومسومولسك-نا-آمور (كومسومولسك-على-آمور)
طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في مصنع غاغارين لإنتاج الطائرات في منطقة كومسومولسك-نا-آمور (كومسومولسك-على-آمور) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت شركة روسيا للإلكترونيات اختراع إلكترونيات الاتصال لطائرات الركاب.
وتمت صناعتها لطائرات الركاب الروسية الجديدة من طراز "سوبرجيت" و"إم إس-21".
وكانت روسيا تستورد إلكترونيات الاتصال لهذه الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. أما الآن فلا داعي لاستيرادها من الخارج. فقد أوجد معهد أبحاث الإلكترونيات في مدينة بينزا الروسية ما يعتبر بديلا لإلكترونيات الاتصال المستوردة من الولايات المتحدة.
وقال مدير عام المعهد، فياتشيسلاف زويف، إن استخدام ما صنعه المعهد يتيح التخلي عن المصنوعات المماثلة الأمريكية، مضيفا أنهم مستعدون لتزويد صانعي الطائرات الأخرى أيضا بمصنوعاتهم.
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