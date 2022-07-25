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روسيا تستمر في تقييد نقل الغاز إلى أوروبا
روسيا تستمر في تقييد نقل الغاز إلى أوروبا
كشفت رابطة مشغّلي خطوط أنابيب الغاز في أوروبا أن ألمانيا رفعت وتيرة ملء خزاناتها تحت الأرض بالغاز بعد أن استأنفت روسيا ضخ الغاز عبر خط الأنابيب الممتد في قاع... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T08:19+0000
2022-07-25T08:19+0000
اقتصاد
روسيا
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وقد أوقفت روسيا تشغيل خط "التيار الشمالي" منذ 11 يوليو/ تموز حتى 21 يوليو بسبب إجراء أعمال صيانة، وهو ما أدى إلى تعليق إمدادات الغاز لأوروبا في وقت تهتم أوروبا بملء خزاناتها بالغاز قبل حلول الشتاء. وبلغت نسبة امتلاء خزانات الغاز في أوروبا حتى الآن 66.24 في المائة فيما تبلغ هذه النسبة في ألمانيا 65.91 في المائة.في هذه الأثناء ما زالت روسيا تضع قيودا على نقل الغاز إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي" بسبب مشاكل تتعلق بمضخات الغاز التي صنعتها شركة "سيمنس" الألمانية.و تصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية أيضا. ووفق معلومات "سبوتنيك"، يصل نحو 40 - 42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا إلى أوروبا عبر أوكرانيا منذ نهاية مايو/ أيار 2022.
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اقتصاد, روسيا

روسيا تستمر في تقييد نقل الغاز إلى أوروبا

08:19 GMT 25.07.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Paul Langrockتلحيم أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2
تلحيم أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Paul Langrock
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كشفت رابطة مشغّلي خطوط أنابيب الغاز في أوروبا أن ألمانيا رفعت وتيرة ملء خزاناتها تحت الأرض بالغاز بعد أن استأنفت روسيا ضخ الغاز عبر خط الأنابيب الممتد في قاع بحر البلطيق المسمى "التيار الشمالي".
وقد أوقفت روسيا تشغيل خط "التيار الشمالي" منذ 11 يوليو/ تموز حتى 21 يوليو بسبب إجراء أعمال صيانة، وهو ما أدى إلى تعليق إمدادات الغاز لأوروبا في وقت تهتم أوروبا بملء خزاناتها بالغاز قبل حلول الشتاء. وبلغت نسبة امتلاء خزانات الغاز في أوروبا حتى الآن 66.24 في المائة فيما تبلغ هذه النسبة في ألمانيا 65.91 في المائة.
في هذه الأثناء ما زالت روسيا تضع قيودا على نقل الغاز إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي" بسبب مشاكل تتعلق بمضخات الغاز التي صنعتها شركة "سيمنس" الألمانية.
و تصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية أيضا. ووفق معلومات "سبوتنيك"، يصل نحو 40 - 42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا إلى أوروبا عبر أوكرانيا منذ نهاية مايو/ أيار 2022.
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