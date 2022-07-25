https://arabic.sputniknews.com/20220725/روسيا-تستمر-في-تقييد-نقل-الغاز-إلى-أوروبا-1065518319.html
روسيا تستمر في تقييد نقل الغاز إلى أوروبا
روسيا تستمر في تقييد نقل الغاز إلى أوروبا
كشفت رابطة مشغّلي خطوط أنابيب الغاز في أوروبا أن ألمانيا رفعت وتيرة ملء خزاناتها تحت الأرض بالغاز بعد أن استأنفت روسيا ضخ الغاز عبر خط الأنابيب الممتد في قاع... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T08:19+0000
2022-07-25T08:19+0000
2022-07-25T08:19+0000
اقتصاد
روسيا
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وقد أوقفت روسيا تشغيل خط "التيار الشمالي" منذ 11 يوليو/ تموز حتى 21 يوليو بسبب إجراء أعمال صيانة، وهو ما أدى إلى تعليق إمدادات الغاز لأوروبا في وقت تهتم أوروبا بملء خزاناتها بالغاز قبل حلول الشتاء. وبلغت نسبة امتلاء خزانات الغاز في أوروبا حتى الآن 66.24 في المائة فيما تبلغ هذه النسبة في ألمانيا 65.91 في المائة.في هذه الأثناء ما زالت روسيا تضع قيودا على نقل الغاز إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي" بسبب مشاكل تتعلق بمضخات الغاز التي صنعتها شركة "سيمنس" الألمانية.و تصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية أيضا. ووفق معلومات "سبوتنيك"، يصل نحو 40 - 42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا إلى أوروبا عبر أوكرانيا منذ نهاية مايو/ أيار 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
روسيا تستمر في تقييد نقل الغاز إلى أوروبا
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كشفت رابطة مشغّلي خطوط أنابيب الغاز في أوروبا أن ألمانيا رفعت وتيرة ملء خزاناتها تحت الأرض بالغاز بعد أن استأنفت روسيا ضخ الغاز عبر خط الأنابيب الممتد في قاع بحر البلطيق المسمى "التيار الشمالي".
وقد أوقفت روسيا تشغيل خط "التيار الشمالي" منذ 11 يوليو/ تموز حتى 21 يوليو بسبب إجراء أعمال صيانة، وهو ما أدى إلى تعليق إمدادات الغاز لأوروبا في وقت تهتم أوروبا بملء خزاناتها بالغاز قبل حلول الشتاء. وبلغت نسبة امتلاء خزانات الغاز في أوروبا حتى الآن 66.24 في المائة فيما تبلغ هذه النسبة في ألمانيا 65.91 في المائة.
في هذه الأثناء ما زالت روسيا تضع قيودا على نقل الغاز إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي" بسبب مشاكل تتعلق بمضخات الغاز التي صنعتها شركة "سيمنس" الألمانية.
و تصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية أيضا. ووفق
معلومات "سبوتنيك"، يصل نحو 40 - 42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا إلى أوروبا عبر أوكرانيا منذ نهاية مايو/ أيار 2022.