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https://arabic.sputniknews.com/20220725/روسيا-تفي-بالتزاماتها-توريد-كميات-مقررة-من-الغاز-إلى-أوروبا-بعد-عودة-مضخات-سيمنس-1065528444.html
روسيا تفي بالتزاماتها... توريد كميات مقررة من الغاز إلى أوروبا بعد عودة مضخات "سيمنس"
روسيا تفي بالتزاماتها... توريد كميات مقررة من الغاز إلى أوروبا بعد عودة مضخات "سيمنس"
تفي روسيا بالتزاماتها دائما. أعلن ذلك متحدث الرئاسة الروسية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:24+0000
2022-07-25T10:24+0000
روسيا
اقتصاد
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أكد دميتري بيسكوف حرص بلاده على الوفاء بالتزاماتها في معرض حديثه عن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.وتضطر روسيا حاليا إلى تقييد نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب المسمى "التيار الشمالي" بسبب مشاكل تتعلق بمضخات الغاز التي صنعتها شركة "سيمنس" الألمانية.وتخضع هذه المضخات للإصلاح بانتظام. ولم تتأثر عملية ضخ الغاز عبر "التيار الشمالي" بإصلاح مضخات "سيمنس"، إذ كانت تعود إلى موقع عملها بعد إجراء أعمال الصيانة. إلا أن كندا التي ترسل شركة "سيمنس" المضخات إليها للإصلاح والترميم رفضت أخيرا إعادة إحدى المضخات إلى مشغّلي خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" متذرعة بأن العقوبات الغربية ضد روسيا تمنع ذلك. ثم أفادت مصادر إعلامية عن الإفراج عن المضخة التي احتجزتها كندا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية في يوم 25 يوليو/ تموز إنه لا بد وأن تعود المضخة إلى مكانها، فيشرع مشغّلو "التيار الشمالي" في نقل كميات مقررة من الغاز إلى أوروبا.
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روسيا, اقتصاد

روسيا تفي بالتزاماتها... توريد كميات مقررة من الغاز إلى أوروبا بعد عودة مضخات "سيمنس"

10:24 GMT 25.07.2022
© Sputnikارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
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تفي روسيا بالتزاماتها دائما. أعلن ذلك متحدث الرئاسة الروسية.
أكد دميتري بيسكوف حرص بلاده على الوفاء بالتزاماتها في معرض حديثه عن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.
وتضطر روسيا حاليا إلى تقييد نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب المسمى "التيار الشمالي" بسبب مشاكل تتعلق بمضخات الغاز التي صنعتها شركة "سيمنس" الألمانية.
وتخضع هذه المضخات للإصلاح بانتظام. ولم تتأثر عملية ضخ الغاز عبر "التيار الشمالي" بإصلاح مضخات "سيمنس"، إذ كانت تعود إلى موقع عملها بعد إجراء أعمال الصيانة. إلا أن كندا التي ترسل شركة "سيمنس" المضخات إليها للإصلاح والترميم رفضت أخيرا إعادة إحدى المضخات إلى مشغّلي خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" متذرعة بأن العقوبات الغربية ضد روسيا تمنع ذلك. ثم أفادت مصادر إعلامية عن الإفراج عن المضخة التي احتجزتها كندا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية في يوم 25 يوليو/ تموز إنه لا بد وأن تعود المضخة إلى مكانها، فيشرع مشغّلو "التيار الشمالي" في نقل كميات مقررة من الغاز إلى أوروبا.
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