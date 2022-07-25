https://arabic.sputniknews.com/20220725/سلطات-زابوروجيه-تحدد-المواعيد-التقريبية-للاستفتاء-على-وضع-المقاطعة-1065514178.html
سلطات زابوروجيه تحدد المواعيد التقريبية للاستفتاء على وضع المقاطعة
سلطات زابوروجيه تحدد المواعيد التقريبية للاستفتاء على وضع المقاطعة
يعتقد فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، أن الاستفتاء على وضع مقاطعة زابوروجيه قد يتم إجراؤه في النصف الأول من سبتمبر/أيلول. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T07:00+0000
2022-07-25T07:00+0000
2022-07-25T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062678580_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_de86a63658cc4a4fd17b248c8becdf1b.jpg
وقال: "كل شيء يتحرك نحو حقيقة أن الاستفتاء سيجرى في النصف الأول من سبتمبر. لن أذكر التاريخ المحدد بعد. يتم تشكيل لجان الانتخابات."وتابع روغوف أن العمل الرئيسي للجان الانتخابية التي سيتم إنشاؤها هو توضيح قوائم الناخبين، بالنظر إلى أن بعض الناس قد غادروا المنطقة.وأضاف روغوف: "نحن على مستوى المشاورات مع زملائنا في خيرسون، لأننا نفعل شيئًا واحدًا ونعمل على جبهة واحدة. نعم، هذا واقعي تمامًا وخيار أفضل. كل شيء سيعتمد على الوضع الأمني".كما ورد في إدارتي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، في المناطق، تم تشكيل لجان انتخابات لإجراء انتخابات واستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062678580_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_8dc1580ca10d9f93627699c6f9ecb54b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات زابوروجيه تحدد المواعيد التقريبية للاستفتاء على وضع المقاطعة
تابعنا عبر
يعتقد فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، أن الاستفتاء على وضع مقاطعة زابوروجيه قد يتم إجراؤه في النصف الأول من سبتمبر/أيلول.
وقال: "كل شيء يتحرك نحو حقيقة أن الاستفتاء سيجرى في النصف الأول من سبتمبر. لن أذكر التاريخ المحدد بعد. يتم تشكيل لجان الانتخابات."
وتابع روغوف أن العمل الرئيسي للجان الانتخابية التي سيتم إنشاؤها هو توضيح قوائم الناخبين، بالنظر إلى أن بعض الناس قد غادروا المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل جدًا أن يتم إجراء الاستفتاء في وقت واحد في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيتم ضمان الأمن بفضل النجاحات على خط المواجهة.
وأضاف روغوف: "نحن على مستوى المشاورات مع زملائنا في خيرسون، لأننا نفعل شيئًا واحدًا ونعمل على جبهة واحدة. نعم، هذا واقعي تمامًا وخيار أفضل. كل شيء سيعتمد على الوضع الأمني".
كما ورد في إدارتي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، في المناطق، تم تشكيل لجان انتخابات لإجراء انتخابات واستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا.