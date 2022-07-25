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https://arabic.sputniknews.com/20220725/سلطات-زابوروجيه-تحدد-المواعيد-التقريبية-للاستفتاء-على-وضع-المقاطعة-1065514178.html
سلطات زابوروجيه تحدد المواعيد التقريبية للاستفتاء على وضع المقاطعة
سلطات زابوروجيه تحدد المواعيد التقريبية للاستفتاء على وضع المقاطعة
يعتقد فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، أن الاستفتاء على وضع مقاطعة زابوروجيه قد يتم إجراؤه في النصف الأول من سبتمبر/أيلول. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T07:00+0000
2022-07-25T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال: "كل شيء يتحرك نحو حقيقة أن الاستفتاء سيجرى في النصف الأول من سبتمبر. لن أذكر التاريخ المحدد بعد. يتم تشكيل لجان الانتخابات."وتابع روغوف أن العمل الرئيسي للجان الانتخابية التي سيتم إنشاؤها هو توضيح قوائم الناخبين، بالنظر إلى أن بعض الناس قد غادروا المنطقة.وأضاف روغوف: "نحن على مستوى المشاورات مع زملائنا في خيرسون، لأننا نفعل شيئًا واحدًا ونعمل على جبهة واحدة. نعم، هذا واقعي تمامًا وخيار أفضل. كل شيء سيعتمد على الوضع الأمني".كما ورد في إدارتي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، في المناطق، تم تشكيل لجان انتخابات لإجراء انتخابات واستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا.
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أخبار أوكرانيا

سلطات زابوروجيه تحدد المواعيد التقريبية للاستفتاء على وضع المقاطعة

07:00 GMT 25.07.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه
مدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . РИА Новости
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يعتقد فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، أن الاستفتاء على وضع مقاطعة زابوروجيه قد يتم إجراؤه في النصف الأول من سبتمبر/أيلول.
وقال: "كل شيء يتحرك نحو حقيقة أن الاستفتاء سيجرى في النصف الأول من سبتمبر. لن أذكر التاريخ المحدد بعد. يتم تشكيل لجان الانتخابات."
وتابع روغوف أن العمل الرئيسي للجان الانتخابية التي سيتم إنشاؤها هو توضيح قوائم الناخبين، بالنظر إلى أن بعض الناس قد غادروا المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل جدًا أن يتم إجراء الاستفتاء في وقت واحد في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيتم ضمان الأمن بفضل النجاحات على خط المواجهة.

وأضاف روغوف: "نحن على مستوى المشاورات مع زملائنا في خيرسون، لأننا نفعل شيئًا واحدًا ونعمل على جبهة واحدة. نعم، هذا واقعي تمامًا وخيار أفضل. كل شيء سيعتمد على الوضع الأمني".
كما ورد في إدارتي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، في المناطق، تم تشكيل لجان انتخابات لإجراء انتخابات واستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا.
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