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https://arabic.sputniknews.com/20220725/سيمنز-الألمانية-لا-ترى-علاقة-بين-صيانة-التوربينات-وخفض-إمدادات-الغاز-عبر-التيار-الشمالي-1065565918.html
سيمنز الألمانية لا ترى علاقة بين صيانة التوربينات وخفض إمدادات الغاز عبر التيار الشمالي
سيمنز الألمانية لا ترى علاقة بين صيانة التوربينات وخفض إمدادات الغاز عبر التيار الشمالي
أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، اليوم الاثنين، أنها لا ترى علاقة بين صيانة التوربينات التي أعلنت عنها شركة "غازبروم" الروسية، وخفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T19:39+0000
2022-07-25T19:39+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشركة لـ"سبوتنيك"، إن الشركة لا ترى علاقة بين صيانة التوربينات وخفض إمدادات الغاز، مضيفا أن التوربينات التي تم إصلاحها بالفعل في كندا، يمكن إرسالها إلى روسيا فورا، إذا قدمت شركة "غازبروم" وثائق الاستيراد الجمركية الخاصة بها.وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا عند إغلاق التعاملات بنسبة 12% لتصل 1890 دولارا لكل ألف متر مكعب.وبحسب بيانات بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج" التي تتخذ من لندن مقرًا لها، فإن العقود الآجلة لتوريد الغاز افتتحت لشهر آب/أغسطس جلسة التداول اليوم الاثنين عند 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكن الأسعار قفزت بنسبة 12% لتصل إلى 1889.7 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" في محطة "بورتوفايا" لضغط الغاز.ونتيجة لقرار شركة "غازبروم"، فإن عمليات توريد الغاز عبر خط أنابيب التيار الشمالي، ابتداء من 27 تموز/يوليو، لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الإسمية للمحطة.وكانت شركة "غازبروم" الروسية أوضحت في بيان أصدرته، اليوم، أن قرار وقف تشغيل توربين آخر تابع لشركة "سيمنز"، جاء نظرا لحاجته إلى الصيانة.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/سيمنز-نريد-تسليم-توربين-التيار-الشمالي-لروسيا-في-أقرب-وقت-لكن-هذا-ليس-من-اختصاصنا-فقط-1065442127.html
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سيمنز الألمانية لا ترى علاقة بين صيانة التوربينات وخفض إمدادات الغاز عبر التيار الشمالي

19:39 GMT 25.07.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، اليوم الاثنين، أنها لا ترى علاقة بين صيانة التوربينات التي أعلنت عنها شركة "غازبروم" الروسية، وخفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1".
واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشركة لـ"سبوتنيك"، إن الشركة لا ترى علاقة بين صيانة التوربينات وخفض إمدادات الغاز، مضيفا أن التوربينات التي تم إصلاحها بالفعل في كندا، يمكن إرسالها إلى روسيا فورا، إذا قدمت شركة "غازبروم" وثائق الاستيراد الجمركية الخاصة بها.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا عند إغلاق التعاملات بنسبة 12% لتصل 1890 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وبحسب بيانات بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج" التي تتخذ من لندن مقرًا لها، فإن العقود الآجلة لتوريد الغاز افتتحت لشهر آب/أغسطس جلسة التداول اليوم الاثنين عند 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكن الأسعار قفزت بنسبة 12% لتصل إلى 1889.7 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" في محطة "بورتوفايا" لضغط الغاز.
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
"سيمنز": نريد تسليم توربين "التيار الشمالي" لروسيا في أقرب وقت لكن هذا ليس من اختصاصنا فقط
22 يوليو, 14:11 GMT
ونتيجة لقرار شركة "غازبروم"، فإن عمليات توريد الغاز عبر خط أنابيب التيار الشمالي، ابتداء من 27 تموز/يوليو، لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الإسمية للمحطة.
وكانت شركة "غازبروم" الروسية أوضحت في بيان أصدرته، اليوم، أن قرار وقف تشغيل توربين آخر تابع لشركة "سيمنز"، جاء نظرا لحاجته إلى الصيانة.
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