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https://arabic.sputniknews.com/20220725/سيمنز-ترسل-الوثائق-اللازمة-حول-توربين-نورد-ستريم-إلى-غازبروم-1065510535.html
"سيمنز" ترسل الوثائق اللازمة حول توربين "نورد ستريم" إلى غازبروم
"سيمنز" ترسل الوثائق اللازمة حول توربين "نورد ستريم" إلى غازبروم
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن شركة سيمنز للطاقة أرسلت إلى شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم رخصة تصدير صادرة عن كندا لإصلاح وصيانة ونقل توربين نورد... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T00:58+0000
2022-07-25T00:58+0000
شركة غازبروم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لكوميرسانت، إذا تم الانتهاء من تبادل الأوراق في الوقت المناسب، فسيتم نقل التوربين في الأيام المقبلة.وحددت الصحيفة أنه بسبب مشكلات التوثيق، فقد فات التوربين بالفعل عبَّارة غادرت ألمانيا إلى هلسنكي يوم السبت.وقالت غازبروم يوم الأربعاء إنها لم تتلق بعد الوثائق الرسمية اللازمة لإعادة التوربين وطلبت ذلك مرة أخرى، مضيفة أن ضمان العودة يؤثر بشكل مباشر على عمل خط أنابيب نورد ستريم.في وقت سابق من هذا الشهر، شحنت كندا توربين نورد ستريم-1 الذي تم إصلاحه، والذي ظل عالقا في مونتريال بسبب العقوبات المتعلقة بروسيا، إلى ألمانيا. وكان من المتوقع في البداية أن يصل التوربين إلى روسيا في حوالي 24 يوليو.
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شركة غازبروم, روسيا

"سيمنز" ترسل الوثائق اللازمة حول توربين "نورد ستريم" إلى غازبروم

00:58 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورشركة "غازبروم"
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن شركة سيمنز للطاقة أرسلت إلى شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم رخصة تصدير صادرة عن كندا لإصلاح وصيانة ونقل توربين نورد ستريم-1.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لكوميرسانت، إذا تم الانتهاء من تبادل الأوراق في الوقت المناسب، فسيتم نقل التوربين في الأيام المقبلة.
وحددت الصحيفة أنه بسبب مشكلات التوثيق، فقد فات التوربين بالفعل عبَّارة غادرت ألمانيا إلى هلسنكي يوم السبت.
وقالت غازبروم يوم الأربعاء إنها لم تتلق بعد الوثائق الرسمية اللازمة لإعادة التوربين وطلبت ذلك مرة أخرى، مضيفة أن ضمان العودة يؤثر بشكل مباشر على عمل خط أنابيب نورد ستريم.
في وقت سابق من هذا الشهر، شحنت كندا توربين نورد ستريم-1 الذي تم إصلاحه، والذي ظل عالقا في مونتريال بسبب العقوبات المتعلقة بروسيا، إلى ألمانيا. وكان من المتوقع في البداية أن يصل التوربين إلى روسيا في حوالي 24 يوليو.
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