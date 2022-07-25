https://arabic.sputniknews.com/20220725/سيمنز-ترسل-الوثائق-اللازمة-حول-توربين-نورد-ستريم-إلى-غازبروم-1065510535.html
"سيمنز" ترسل الوثائق اللازمة حول توربين "نورد ستريم" إلى غازبروم
"سيمنز" ترسل الوثائق اللازمة حول توربين "نورد ستريم" إلى غازبروم
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن شركة سيمنز للطاقة أرسلت إلى شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم رخصة تصدير صادرة عن كندا لإصلاح وصيانة ونقل توربين نورد... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T00:58+0000
2022-07-25T00:58+0000
2022-07-25T00:58+0000
شركة غازبروم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102092/95/1020929594_0:204:3077:1934_1920x0_80_0_0_e66cc8fc9b4c7db1b07727e2367198ae.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لكوميرسانت، إذا تم الانتهاء من تبادل الأوراق في الوقت المناسب، فسيتم نقل التوربين في الأيام المقبلة.وحددت الصحيفة أنه بسبب مشكلات التوثيق، فقد فات التوربين بالفعل عبَّارة غادرت ألمانيا إلى هلسنكي يوم السبت.وقالت غازبروم يوم الأربعاء إنها لم تتلق بعد الوثائق الرسمية اللازمة لإعادة التوربين وطلبت ذلك مرة أخرى، مضيفة أن ضمان العودة يؤثر بشكل مباشر على عمل خط أنابيب نورد ستريم.في وقت سابق من هذا الشهر، شحنت كندا توربين نورد ستريم-1 الذي تم إصلاحه، والذي ظل عالقا في مونتريال بسبب العقوبات المتعلقة بروسيا، إلى ألمانيا. وكان من المتوقع في البداية أن يصل التوربين إلى روسيا في حوالي 24 يوليو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102092/95/1020929594_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ebcebddcabffd4e1c4f17951c9203e80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم, روسيا
"سيمنز" ترسل الوثائق اللازمة حول توربين "نورد ستريم" إلى غازبروم
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن شركة سيمنز للطاقة أرسلت إلى شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم رخصة تصدير صادرة عن كندا لإصلاح وصيانة ونقل توربين نورد ستريم-1.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لكوميرسانت، إذا تم الانتهاء من تبادل الأوراق في الوقت المناسب، فسيتم نقل التوربين في الأيام المقبلة.
وحددت الصحيفة أنه بسبب مشكلات التوثيق، فقد فات التوربين بالفعل عبَّارة غادرت ألمانيا إلى هلسنكي يوم السبت.
وقالت غازبروم يوم الأربعاء إنها لم تتلق بعد الوثائق الرسمية اللازمة لإعادة التوربين وطلبت ذلك مرة أخرى، مضيفة أن ضمان العودة يؤثر بشكل مباشر على عمل خط أنابيب نورد ستريم
.
في وقت سابق من هذا الشهر، شحنت كندا توربين نورد ستريم-1 الذي تم إصلاحه، والذي ظل عالقا في مونتريال بسبب العقوبات المتعلقة بروسيا، إلى ألمانيا. وكان من المتوقع في البداية أن يصل التوربين إلى روسيا في حوالي 24 يوليو.