https://arabic.sputniknews.com/20220725/شركة-سوناطراك-تعلن-اكتشاف-حقلين-للغاز-وآخر-للنفط-1065558917.html
شركة "سوناطراك" تعلن اكتشاف حقلين للغاز وآخر للنفط
شركة "سوناطراك" تعلن اكتشاف حقلين للغاز وآخر للنفط
أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية اكتشاف حقلين للغاز وآخر للنفط، حيث جرت عملية اكتشاف النفط بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T15:49+0000
2022-07-25T15:49+0000
2022-07-25T15:49+0000
العالم العربي
تصدير النفط
سوناطراك
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قالت "سوناطراك"، في بيان اليوم الاثنين، إنها "أنجزت ثلاثة اكتشافات، من بينها اكتشافان للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص وكذا اكتشافا للنفط بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية".وأوضح بيان الشركة أن الاكتشاف الأول للغاز، جاء بعد التنقيب الذي قامت به في بئر استكشافي بعين إكر جنوب غربي البلاد.وأشار البيان إلى أن اكتشاف النفط الثاني، جاء بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية بعد حفر بئر استكشاف غرد أولاد جمعة.ولفت بيان الشركة إلى تسجيل نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر بئر ترسيم تامزاية، في رقعة أبحاث تاغيت في حوض بشار، حيث تم التوصل إلى كميات مهمة من الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجزائر-نتوقع-ارتفاع-صادرات-الغاز-إلى-22-مليون-متر-مكعب-في-2022-1064821181.html
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العالم العربي, تصدير النفط, سوناطراك
شركة "سوناطراك" تعلن اكتشاف حقلين للغاز وآخر للنفط
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أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية اكتشاف حقلين للغاز وآخر للنفط، حيث جرت عملية اكتشاف النفط بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية.
قالت "سوناطراك"، في بيان اليوم الاثنين، إنها "أنجزت ثلاثة اكتشافات، من بينها اكتشافان للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص وكذا اكتشافا للنفط بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية".
وأوضح بيان الشركة أن الاكتشاف الأول للغاز، جاء بعد التنقيب الذي قامت به في بئر استكشافي بعين إكر جنوب غربي البلاد.
وأشار البيان إلى أن اكتشاف النفط الثاني، جاء بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية بعد حفر بئر استكشاف غرد أولاد جمعة.
ولفت بيان الشركة إلى تسجيل نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر بئر ترسيم تامزاية، في رقعة أبحاث تاغيت في حوض بشار، حيث تم التوصل إلى كميات مهمة من الغاز.