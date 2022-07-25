صحفية وعارضة أزياء تتوج بلقب ملكة جمال لبنان الجديدة 2022
أقيمت مسابقة ملكة جمال لبنان في بيروت بعد توقف دام ثلاث سنوات، حيث سبق وألغيت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ووباء فيروس كورونا.
© AFP 2022 / Anwar Amroتتويج ياسمينة زيتون من ملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي (يمين) في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Anwar Amro
تتويج ياسمينة زيتون من ملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي (يمين) في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
© AP Photo / Bilal Husseinمسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
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© AP Photo / Bilal Hussein
مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amro
تتويج ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت في العاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو/تموز 2022.
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© AFP 2022 / Anwar Amro
تتويج ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت في العاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو/تموز 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amroالفنانة اللبنانية نانسي عجرم تحيي خلال مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت في العاصمة بيروت، لبنان 24 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Anwar Amro
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تحيي خلال مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت في العاصمة بيروت، لبنان 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amroملكة جمال لبنان 2022 ياسمينة زيتون (يمين) تحتضن الوصيفة الأولى مايا أبو الحصن حيث يتم اختيارها الفائزة بالمسابقة في منتدى بيروت في العاصمة بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Anwar Amro
ملكة جمال لبنان 2022 ياسمينة زيتون (يمين) تحتضن الوصيفة الأولى مايا أبو الحصن حيث يتم اختيارها الفائزة بالمسابقة في منتدى بيروت في العاصمة بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amroمن اليسار إلى اليمين: الفائزات في مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 مايا أبو الحصن وجاسينثا راشد ولارا الهراوي ودلال حب الله وياسمينة زيتون يقفون على خشبة المسرح خلال مسابقة ملكة جمال بيروت في بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Anwar Amro
من اليسار إلى اليمين: الفائزات في مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 مايا أبو الحصن وجاسينثا راشد ولارا الهراوي ودلال حب الله وياسمينة زيتون يقفون على خشبة المسرح خلال مسابقة ملكة جمال بيروت في بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amro ياسمينة زيتون في مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Anwar Amro
ياسمينة زيتون في مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
© AP Photo / Bilal Husseinفقرة غنائية على خشبة المسرح خلال مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في بيروت، لبنان، 24 يوليو 2022.
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© AP Photo / Bilal Hussein
فقرة غنائية على خشبة المسرح خلال مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في بيروت، لبنان، 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amro المشاركات في مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Anwar Amro
المشاركات في مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amro تتويج ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
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© AFP 2022 / Anwar Amro
تتويج ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان في 24 يوليو 2022.
استضاف منتدى بيروت عرضًا لامعًا للمواهب اللبنانية مساء أمس الأحد، حيث توجت عارضة الأزياء وطالبة الصحافة ومقدمة البرامج ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان 2022، بعد أربع سنوات تقريبًا من النسخة الأخيرة من المسابقة.
واحتلت كل من المتسابقات: مايا أبو الحسن، التي احتلت المركز الثاني، جاسنتا راشد، التي حصلت على المركز الثالث، ولارا الهراوي ودلال حب الله اللتين تم التصويت عليهما في المركز الرابع و المركز الخامس على التوالي.
تنحدر زيتون من قرية كفرشوبة في جنوب لبنان، وتدرس حاليًا في جامعة سيدة اللويزة. وتستضيف زيتون عرض على صفحة الإنستغرام* بعنوان "مع ياسمينة شو"، حيث تجري مقابلات مع شخصيات إعلامية ورياضية، بما في ذلك السياسية بولا يعقوبيان والممثلة إنجي كيوان.
(*أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)