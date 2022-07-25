https://arabic.sputniknews.com/20220725/صحفية-وعارضة-أزياء-تتوج-بلقب-ملكة-جمال-لبنان-الجديدة-2022-1065548411.html

صحفية وعارضة أزياء تتوج بلقب ملكة جمال لبنان الجديدة 2022

صحفية وعارضة أزياء تتوج بلقب ملكة جمال لبنان الجديدة 2022

أقيمت مسابقة ملكة جمال لبنان في بيروت بعد توقف دام ثلاث سنوات، حيث سبق وألغيت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ووباء فيروس كورونا. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T14:37+0000

2022-07-25T14:37+0000

2022-07-25T14:37+0000

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استضاف منتدى بيروت عرضًا لامعًا للمواهب اللبنانية مساء أمس الأحد، حيث توجت عارضة الأزياء وطالبة الصحافة ومقدمة البرامج ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان 2022، بعد أربع سنوات تقريبًا من النسخة الأخيرة من المسابقة.واحتلت كل من المتسابقات: مايا أبو الحسن، التي احتلت المركز الثاني، جاسنتا راشد، التي حصلت على المركز الثالث، ولارا الهراوي ودلال حب الله اللتين تم التصويت عليهما في المركز الرابع و المركز الخامس على التوالي.تنحدر زيتون من قرية كفرشوبة في جنوب لبنان، وتدرس حاليًا في جامعة سيدة اللويزة. وتستضيف زيتون عرض على صفحة الإنستغرام* بعنوان "مع ياسمينة شو"، حيث تجري مقابلات مع شخصيات إعلامية ورياضية، بما في ذلك السياسية بولا يعقوبيان والممثلة إنجي كيوان.(*أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)

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