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https://arabic.sputniknews.com/20220725/صحيفة-جونسون-قد-يخدم-في-وزارة-تروس-إذا-فازت-بزعامة-حزب-المحافظين-1065561282.html
صحيفة: جونسون قد يخدم في وزارة تروس إذا فازت بزعامة حزب المحافظين
صحيفة: جونسون قد يخدم في وزارة تروس إذا فازت بزعامة حزب المحافظين
لم يستبعد وزير الدولة البريطاني لشؤون التعليم جيمس كليفرلي، وهو حليف وثيق لوزيرة الخارجية ليز تروس، أن يكون رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون عضوا في حكومة... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T16:33+0000
2022-07-25T16:33+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "التلغراف" اليوم الاثنين، أن كليفرلي يعتقد أن جونسون يمكن أن يظل جزءا من السياسة البريطانية على أعلى مستوى وسيكون "مرتاحا" للخدمة في حكومة تروس إذا حصل على موافقتها.وأفادت الصحيفة بأن مصدرا بارزا في حملة تروس رفض التعليق على ما إذا كان بإمكان جونسون العمل تحت قيادتها، قائلا إنها "لا تضع أي خطط في الوقت الحالي" بشأن تعييناتها الوزارية.تواجه تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك، المرشحان الأخيران لأعلى منصب في المملكة المتحدة، 6 أسابيع من الحملات الانتخابية قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين الأوسع على اختيار زعيمهم الجديد.ومن المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية في بداية شهر سبتمبر/ أيلول. أعلن جونسون استقالته في 7 يوليو/ تموز وسيظل رئيسا للوزراء حتى انتخاب بديل.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/ليز-تروس-وريشي-سوناك-من-يرث-جونسون-في-حزب-المحافظين؟-1065412610.html
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بريطانيا, بوريس جونسون

صحيفة: جونسون قد يخدم في وزارة تروس إذا فازت بزعامة حزب المحافظين

16:33 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / JESSICA TAYLORبوريس جونسون وليز تروس وريشي سوناك
بوريس جونسون وليز تروس وريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / JESSICA TAYLOR
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لم يستبعد وزير الدولة البريطاني لشؤون التعليم جيمس كليفرلي، وهو حليف وثيق لوزيرة الخارجية ليز تروس، أن يكون رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون عضوا في حكومة الأخيرة إذا فازت بسباق زعامة حزب المحافظين.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "التلغراف" اليوم الاثنين، أن كليفرلي يعتقد أن جونسون يمكن أن يظل جزءا من السياسة البريطانية على أعلى مستوى وسيكون "مرتاحا" للخدمة في حكومة تروس إذا حصل على موافقتها.
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وأفادت الصحيفة بأن مصدرا بارزا في حملة تروس رفض التعليق على ما إذا كان بإمكان جونسون العمل تحت قيادتها، قائلا إنها "لا تضع أي خطط في الوقت الحالي" بشأن تعييناتها الوزارية.
تواجه تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك، المرشحان الأخيران لأعلى منصب في المملكة المتحدة، 6 أسابيع من الحملات الانتخابية قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين الأوسع على اختيار زعيمهم الجديد.
ومن المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية في بداية شهر سبتمبر/ أيلول. أعلن جونسون استقالته في 7 يوليو/ تموز وسيظل رئيسا للوزراء حتى انتخاب بديل.
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