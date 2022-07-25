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https://arabic.sputniknews.com/20220725/طاجيكستان-تتسلم-146-طفلا-وامرأة-من-مخيمات-داعش-شرقي-سوريا-1065544208.html
طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
تسلم سفير دولة طاجيكستان في دولة الكويت 146 امرأة وطفلا من أسر تنظيم "داعش" الإرهابي القاطنين في مخيمات النزوح شرقي سوريا، وقامت فرق الهلال الأحمر السوري... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T13:48+0000
2022-07-25T13:49+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، قامت ما تسمى "دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التابعة لقوات "قسد"، بإجلاء 42 امرأة و104 أطفال من أسر تنظيم "داعش" من الأرامل والأيتام، وتسليمهم لوفد من دولة طاجيكستان برئاسة سفير طاجكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف.وأكدت المصادر أن متطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة قاموا بنقل النساء والأطفال إلى مطار القامشلي وتقديم الرعاية الصحية والغذائية لهم قبل نقلهم بطائرة خاصة إلى دمشق ليتم ترحيلهم إلى بلدهم.وهذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم به السفير الطاجيكي إلى محافظة الحسكة، حيث كانت له زيارات سابقة عديدة بهدف إعادة أطفال ونساء "داعش" إلى بلادهم.
https://arabic.sputniknews.com/20201224/تفاصيل-مثيرة-حول-قضية-الأطفال-المتهمين-بالتواصل-مع-داعش-في-الكويت-1047614602.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار طاجيكستان

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

13:48 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 13:49 GMT 25.07.2022)
© Sputnik . Atia Al atiaطاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات داعش شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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تسلم سفير دولة طاجيكستان في دولة الكويت 146 امرأة وطفلا من أسر تنظيم "داعش" الإرهابي القاطنين في مخيمات النزوح شرقي سوريا، وقامت فرق الهلال الأحمر السوري بنقلهم عبر الطيران من مطار القامشلي إلى مطار دمشق الدولي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، قامت ما تسمى "دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التابعة لقوات "قسد"، بإجلاء 42 امرأة و104 أطفال من أسر تنظيم "داعش" من الأرامل والأيتام، وتسليمهم لوفد من دولة طاجيكستان برئاسة سفير طاجكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف.

وقالت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" بأن النساء والأطفال ممن يحملون الجنسية الطاجيكستانية، كانوا يقطنون في مخيمي عين الخضراء المعروف باسم "روج" والهول الخاص بأسر وأطفال "داعش" في ريف محافظة الحسكة.

وأكدت المصادر أن متطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة قاموا بنقل النساء والأطفال إلى مطار القامشلي وتقديم الرعاية الصحية والغذائية لهم قبل نقلهم بطائرة خاصة إلى دمشق ليتم ترحيلهم إلى بلدهم.
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات &quot;داعش&quot; شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات &quot;داعش&quot; شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات &quot;داعش&quot; شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

© Sputnik . Atia Al atiaطاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات داعش شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات &quot;داعش&quot; شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات &quot;داعش&quot; شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

© Sputnik . Atia Al atiaطاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات داعش شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaطاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات داعش شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaطاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات داعش شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaطاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات داعش شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaطاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات داعش شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atiaطاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات داعش شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
1/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

2/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

3/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

4/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
5/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

6/12
© Sputnik . Atia Al atia

طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

7/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
8/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
9/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
10/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
11/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
12/12
© Sputnik . Atia Al atia
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
وهذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم به السفير الطاجيكي إلى محافظة الحسكة، حيث كانت له زيارات سابقة عديدة بهدف إعادة أطفال ونساء "داعش" إلى بلادهم.

حيث أكد سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف أن "سفارة جمهورية طاجيكستان في دولة الكويت ستستمر بالعمل لإعادة نساء وأطفال داعش ممن يحملون جنسيتهم".

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