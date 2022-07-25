عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220725/طبيب-بايدن-أعراض-كوفيد-اختفت-لدى-الرئيس-لكنه-سيظل-معزولا-1065559164.html
طبيب بايدن: أعراض "كوفيد" اختفت لدى الرئيس لكنه سيظل معزولا
طبيب بايدن: أعراض "كوفيد" اختفت لدى الرئيس لكنه سيظل معزولا
قال طبيب الرئيس الأمريكي، كيفن أوكونور، اليوم الاثنين، إن أعراض فيروس كورونا لدى الزعيم جو بايدن "اختفت بالكامل تقريبا"، لكنه سيظل قيد العزل وفقا للتوصيات... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T15:51+0000
2022-07-25T15:51+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048626880_0:176:2837:1771_1920x0_80_0_0_e8e959e988c69d331fcbbbf4cf996801.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وكتب أوكونور في مذكرته اليومية إلى مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: "لقد اختفت أعراضه الآن بشكل شبه كامل".وتابع أنه "عند استجوابه، يلاحظ في هذه المرحلة فقط بعض احتقان الأنف المتبقي وبحة في الصوت"، مضيفا أن نبض بايدن وضغط الدم ومعدل التنفس ودرجة الحرارة تبقى طبيعية.قال أوكونور إن الرئيس كان يستجيب للعلاج كما هو متوقع، مشيرا إلى أن بايدن أكمل يومه الرابع الكامل من علاج "باكسلوفيد"، يوم الأحد.سيستمر بايدن في تناول الدواء، بالإضافة إلى جرعة منخفضة من الأسبرين كنوع بديل من مميعات الدم. وقال الطبيب إنه نظرا لأن المتحور "بي إيه 5" قابلا للانتقال بشكل خاص، فإن بايدن سيظل قيد العزل، وفقا لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/البيت-الأبيض-بايدن-على-الأرجح-مصاب-بمتحور-إيهبي-5-من-فيروس-كورونا-1065466907.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048626880_120:0:2715:1946_1920x0_80_0_0_d684e739387bdc3a2da76997829ab601.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

طبيب بايدن: أعراض "كوفيد" اختفت لدى الرئيس لكنه سيظل معزولا

15:51 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / Win McNamee/Getty Imagesالرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يظهران مع أرنب عيد الفصح في البيت الأبيض، في واشنطن العاصمة 5 أبريل 2021 . تم إلغاء لفة بيض عيد الفصح التقليدية هذا العام بسبب جائحة كورونا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يظهران مع أرنب عيد الفصح في البيت الأبيض، في واشنطن العاصمة 5 أبريل 2021 . تم إلغاء لفة بيض عيد الفصح التقليدية هذا العام بسبب جائحة كورونا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / Win McNamee/Getty Images
تابعنا عبرTelegram
قال طبيب الرئيس الأمريكي، كيفن أوكونور، اليوم الاثنين، إن أعراض فيروس كورونا لدى الزعيم جو بايدن "اختفت بالكامل تقريبا"، لكنه سيظل قيد العزل وفقا للتوصيات الصحية.
واشنطن- سبوتنيك. وكتب أوكونور في مذكرته اليومية إلى مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: "لقد اختفت أعراضه الآن بشكل شبه كامل".
الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
البيت الأبيض: بايدن على الأرجح مصاب بمتحور "إيه.بي-5" من فيروس كورونا
23 يوليو, 16:26 GMT
وتابع أنه "عند استجوابه، يلاحظ في هذه المرحلة فقط بعض احتقان الأنف المتبقي وبحة في الصوت"، مضيفا أن نبض بايدن وضغط الدم ومعدل التنفس ودرجة الحرارة تبقى طبيعية.
قال أوكونور إن الرئيس كان يستجيب للعلاج كما هو متوقع، مشيرا إلى أن بايدن أكمل يومه الرابع الكامل من علاج "باكسلوفيد"، يوم الأحد.
سيستمر بايدن في تناول الدواء، بالإضافة إلى جرعة منخفضة من الأسبرين كنوع بديل من مميعات الدم. وقال الطبيب إنه نظرا لأن المتحور "بي إيه 5" قابلا للانتقال بشكل خاص، فإن بايدن سيظل قيد العزل، وفقا لتوصيات مركز السيطرة على الأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала