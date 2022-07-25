https://arabic.sputniknews.com/20220725/ظهور-أول-فصيلة-للخيول-الشيشانية-1065548188.html
ظهور أول فصيلة للخيول الشيشانية
ظهور أول فصيلة للخيول الشيشانية
أعلن وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام في جمهورية الشيشان أحمد دوداييف، عن ظهور أول سلالة من الخيول الشيشانية نشأت في الجمهورية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:14+0000
2022-07-25T14:14+0000
2022-07-25T14:14+0000
روسيا
خيول
فصيلة
جمهورية الشيشان
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وكتب الوزير في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، وقد أرفق مقطع فيديو للخيول: "أول سلالة من الخيول الشيشانية تمت تربيتها في جمهورية الشيشان. الأخبار عن تربية أول سلالة شيشانية من الخيول لم تترك أي شيشاني غير مبال. كلنا نعرف عن الحب الكبير لرئيس الجمهورية للخيول وما مدى تقديره لرياضة الفروسية. وبفضل دعمه الذي لا يقدر بثمن، أصبح هذا الاتجاه مرة أخرى مشهورا جدا في المنطقة".وتم تربية السلالة من قبل متخصصين بأمر من رئيس الشيشان رمضان قديروف. وشاركت الخيول في سباقات "جائزة غروزني الكبرى. ديربي"، وقد لوحظ جمالها الجسدي ورشاقتها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, خيول, فصيلة, جمهورية الشيشان
ظهور أول فصيلة للخيول الشيشانية
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أعلن وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام في جمهورية الشيشان أحمد دوداييف، عن ظهور أول سلالة من الخيول الشيشانية نشأت في الجمهورية.
وكتب الوزير في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام"، وقد أرفق مقطع فيديو للخيول: "أول سلالة من الخيول الشيشانية تمت تربيتها في جمهورية الشيشان. الأخبار عن تربية أول سلالة شيشانية من الخيول لم تترك أي شيشاني غير مبال. كلنا نعرف عن الحب الكبير لرئيس الجمهورية للخيول وما مدى تقديره لرياضة الفروسية. وبفضل دعمه الذي لا يقدر بثمن، أصبح هذا الاتجاه مرة أخرى مشهورا جدا في المنطقة".
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر تقسيم مجموعات الاختيار إلى مجموعات عرقية للركض والسياحة.
وتم تربية السلالة من قبل متخصصين بأمر من رئيس الشيشان رمضان قديروف. وشاركت الخيول في سباقات "جائزة غروزني الكبرى. ديربي"، وقد لوحظ جمالها الجسدي ورشاقتها.