https://arabic.sputniknews.com/20220725/غازبروم-تتلقى-وثائق-غير-كافية-من-السلطات-الكندية-حول-التيار-الشمالي-1065539355.html
غازبروم تتلقى وثائق "غير كافية" من السلطات الكندية حول "التيار الشمالي"
غازبروم تتلقى وثائق "غير كافية" من السلطات الكندية حول "التيار الشمالي"
تلقت شركة غازبروم، اليوم الأحد، وثائق من السلطات الكندية عن طريق شركة سيمنز، لكن تساؤلات الشركة لا تزال قائمة، بما في ذلك بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T13:17+0000
2022-07-25T13:17+0000
2022-07-25T13:17+0000
روسيا
شركة غازبروم
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واعتبرت غازبروم في بيان عبر قناتها على "تلغرام"، أن "حل هذه القضايا مهم لإعادة عمل خط التيار الشمالي الذي تم إصلاحه، ولأجل الإصلاح العاجل للمحركات الأخرى، حيث طُلب من الشركة الألمانية مرة أخرى تقديم الدعم الفوري في توفير المستندات اللازمة".وتضيف غازبروم: "في ظل هذه الظروف، طلبت غازبروم مرة أخرى من شركة سيمنز تقديم الدعم الفوري في توفير المستندات والإيضاحات اللازمة لحل القضايا المفتوحة المتبقية".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد في 25 تموز/يوليو، حرص بلاده على الوفاء بالتزاماتها في معرض حديثه عن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.وتضطر روسيا حاليا إلى تقييد نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب المسمى "التيار الشمالي" بسبب مشاكل تتعلق بمضخات الغاز التي صنعتها شركة "سيمنس" الألمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/غازبروم-تطلب-للمرة-الثانية-وثائق-من-شركة-سيمنز-حول-عودة-المضخات-لخط-نورد-ستريم-1065342760.html
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روسيا, شركة غازبروم
غازبروم تتلقى وثائق "غير كافية" من السلطات الكندية حول "التيار الشمالي"
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تلقت شركة غازبروم، اليوم الأحد، وثائق من السلطات الكندية عن طريق شركة سيمنز، لكن تساؤلات الشركة لا تزال قائمة، بما في ذلك بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
واعتبرت غازبروم في بيان عبر قناتها على "تلغرام
"، أن "حل هذه القضايا مهم لإعادة عمل خط التيار الشمالي الذي تم إصلاحه، ولأجل الإصلاح العاجل للمحركات الأخرى، حيث طُلب من الشركة الألمانية مرة أخرى تقديم الدعم الفوري في توفير المستندات اللازمة".
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك أسئلة مفتوحة من شركة غازبروم بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي يعتبر حلها مهمًا لتسليم المحرك إلى روسيا والإصلاح العاجل لمحركات التوربينات الغازية الأخرى لمحطة ضغط بورتوفايا.
وتضيف غازبروم: "في ظل هذه الظروف، طلبت غازبروم مرة أخرى من شركة سيمنز تقديم الدعم الفوري في توفير المستندات والإيضاحات اللازمة لحل القضايا المفتوحة المتبقية".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد في 25 تموز/يوليو، حرص بلاده على الوفاء بالتزاماتها في معرض حديثه عن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.
وتضطر روسيا
حاليا إلى تقييد نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب المسمى "التيار الشمالي" بسبب مشاكل تتعلق بمضخات الغاز التي صنعتها شركة "سيمنس" الألمانية.