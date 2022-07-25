https://arabic.sputniknews.com/20220725/غازبروم-تخفض-ضخ-الغاز-عبر-التيار-الشمالي-بسبب-إيقاف-تشغيل-توربين-سيمنز-1065555986.html
غازبروم تخفض ضخ الغاز عبر التيار الشمالي بسبب إيقاف تشغيل توربين "سيمنز"
غازبروم تخفض ضخ الغاز عبر التيار الشمالي بسبب إيقاف تشغيل توربين "سيمنز"
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T15:00+0000
2022-07-25T15:00+0000
2022-07-25T15:00+0000
روسيا
شركة غازبروم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".تلقت شركة غازبروم، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، وثائق من السلطات الكندية عن طريق شركة سيمنز، لكن تساؤلات الشركة لا تزال قائمة، بما في ذلك بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.واعتبرت غازبروم في بيان عبر قناتها على "تلغرام"، أن "حل هذه القضايا مهم لإعادة عمل خط التيار الشمالي الذي تم إصلاحه، ولأجل الإصلاح العاجل للمحركات الأخرى، حيث طُلب من الشركة الألمانية مرة أخرى تقديم الدعم الفوري في توفير المستندات اللازمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/روسيا-تفي-بالتزاماتها-توريد-كميات-مقررة-من-الغاز-إلى-أوروبا-بعد-عودة-مضخات-سيمنس-1065528444.html
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روسيا, شركة غازبروم
غازبروم تخفض ضخ الغاز عبر التيار الشمالي بسبب إيقاف تشغيل توربين "سيمنز"
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
وأردف بيان الشركة: "حجم الإنتاج اليومي في المحطة ابتداء من الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 27 تموز/يوليو سيبلغ 33 مليون متر مكعب يوميا".
تلقت شركة غازبروم، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، وثائق من السلطات الكندية عن طريق شركة سيمنز، لكن تساؤلات الشركة لا تزال قائمة، بما في ذلك بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
واعتبرت غازبروم في بيان عبر قناتها على "تلغرام
"، أن "حل هذه القضايا مهم لإعادة عمل خط التيار الشمالي الذي تم إصلاحه، ولأجل الإصلاح العاجل للمحركات الأخرى، حيث طُلب من الشركة الألمانية مرة أخرى تقديم الدعم الفوري في توفير المستندات اللازمة".