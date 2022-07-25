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https://arabic.sputniknews.com/20220725/غانتس-لن-نشارك-في-حكومة-مع-نتنياهو-والأسرى-يتلقون-رعاية-طبية-لأن-حماس-معنية-بإبقائهم-على-قيد-الحياة-1065565200.html
غانتس: لن نشارك في حكومة مع نتنياهو والأسرى يتلقون رعاية طبية لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة
غانتس: لن نشارك في حكومة مع نتنياهو والأسرى يتلقون رعاية طبية لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، إنه "لن يشارك في حكومة إلى جانب بنيامين نتنياهو"، قبل 99 يومًا من انتخابات الكنسيت الإسرائيلية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T19:07+0000
2022-07-25T19:12+0000
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وشدد غانتس، خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، على أنه "على عكس يائير لابيد كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما في ذلك الأرثوذكس المتطرفون".وأكد أنه "يرغب في تحالف حزبي بيني غانتس وجدعون ساعر، في الجمع بين غالبية يمين الوسط والمتطرفين، ولكن أيضا الأحزاب التي تريد بشكل مطلق تجاوز نسبة الحسم بما في ذلك حزب "يسرائيل بينيتو" وحزب "يمينا" بقيادة أييليت شاكيد، وحزب "ميرتس".وبشأن قضية الأسرى، قال إن إسرائيل تتعامل مع الأسرى والمفقودين في غزة طوال الوقت، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد، معتقدا أن الأسرى يتلقون رعاية طبية، لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة.وشدد على ضرورة "الحاجة لأن نرى أنه ستكون هناك صفقة كاملة، لإعادة الجنود الذين تم إرسالهم إلى قطاع غزة"، قائلا: "في رأيي، هذا مهم للغاية وسنسعى جاهدين من أجله".وأكد أنه يتبنى نهج الحد من الصراع كإنشاء أسس إيجابية للحوار المستمر مع الفلسطينيين"، متسائلا: "انظروا لماذا اجتمع مع أبو مازن؟ إنه ليس صديقي ولا أبحث عنه ليكون صديقي، ما يهمني هو أمن إسرائيل"، مشددا على ضرورة التأكد من إضعاف حماس واستمرار التنسيق الأمني مع السلطة​​.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

غانتس: لن نشارك في حكومة مع نتنياهو والأسرى يتلقون رعاية طبية لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة

19:07 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 19:12 GMT 25.07.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، إنه "لن يشارك في حكومة إلى جانب بنيامين نتنياهو"، قبل 99 يومًا من انتخابات الكنسيت الإسرائيلية.
وشدد غانتس، خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، على أنه "على عكس يائير لابيد كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما في ذلك الأرثوذكس المتطرفون".
وأكد أنه "يرغب في تحالف حزبي بيني غانتس وجدعون ساعر، في الجمع بين غالبية يمين الوسط والمتطرفين، ولكن أيضا الأحزاب التي تريد بشكل مطلق تجاوز نسبة الحسم بما في ذلك حزب "يسرائيل بينيتو" وحزب "يمينا" بقيادة أييليت شاكيد، وحزب "ميرتس".
وبشأن قضية الأسرى، قال إن إسرائيل تتعامل مع الأسرى والمفقودين في غزة طوال الوقت، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد، معتقدا أن الأسرى يتلقون رعاية طبية، لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة.
وشدد على ضرورة "الحاجة لأن نرى أنه ستكون هناك صفقة كاملة، لإعادة الجنود الذين تم إرسالهم إلى قطاع غزة"، قائلا: "في رأيي، هذا مهم للغاية وسنسعى جاهدين من أجله".
وأكد أنه يتبنى نهج الحد من الصراع كإنشاء أسس إيجابية للحوار المستمر مع الفلسطينيين"، متسائلا: "انظروا لماذا اجتمع مع أبو مازن؟ إنه ليس صديقي ولا أبحث عنه ليكون صديقي، ما يهمني هو أمن إسرائيل"، مشددا على ضرورة التأكد من إضعاف حماس واستمرار التنسيق الأمني مع السلطة​​.
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