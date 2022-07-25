https://arabic.sputniknews.com/20220725/غانتس-لن-نشارك-في-حكومة-مع-نتنياهو-والأسرى-يتلقون-رعاية-طبية-لأن-حماس-معنية-بإبقائهم-على-قيد-الحياة-1065565200.html

غانتس: لن نشارك في حكومة مع نتنياهو والأسرى يتلقون رعاية طبية لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة

غانتس: لن نشارك في حكومة مع نتنياهو والأسرى يتلقون رعاية طبية لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، إنه "لن يشارك في حكومة إلى جانب بنيامين نتنياهو"، قبل 99 يومًا من انتخابات الكنسيت الإسرائيلية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T19:07+0000

2022-07-25T19:07+0000

2022-07-25T19:12+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5386af7741c4660c73d4973713d0024f.jpg

وشدد غانتس، خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، على أنه "على عكس يائير لابيد كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما في ذلك الأرثوذكس المتطرفون".وأكد أنه "يرغب في تحالف حزبي بيني غانتس وجدعون ساعر، في الجمع بين غالبية يمين الوسط والمتطرفين، ولكن أيضا الأحزاب التي تريد بشكل مطلق تجاوز نسبة الحسم بما في ذلك حزب "يسرائيل بينيتو" وحزب "يمينا" بقيادة أييليت شاكيد، وحزب "ميرتس".وبشأن قضية الأسرى، قال إن إسرائيل تتعامل مع الأسرى والمفقودين في غزة طوال الوقت، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد، معتقدا أن الأسرى يتلقون رعاية طبية، لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة.وشدد على ضرورة "الحاجة لأن نرى أنه ستكون هناك صفقة كاملة، لإعادة الجنود الذين تم إرسالهم إلى قطاع غزة"، قائلا: "في رأيي، هذا مهم للغاية وسنسعى جاهدين من أجله".وأكد أنه يتبنى نهج الحد من الصراع كإنشاء أسس إيجابية للحوار المستمر مع الفلسطينيين"، متسائلا: "انظروا لماذا اجتمع مع أبو مازن؟ إنه ليس صديقي ولا أبحث عنه ليكون صديقي، ما يهمني هو أمن إسرائيل"، مشددا على ضرورة التأكد من إضعاف حماس واستمرار التنسيق الأمني مع السلطة​​.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم