غانتس: لن نشارك في حكومة مع نتنياهو والأسرى يتلقون رعاية طبية لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة
19:07 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 19:12 GMT 25.07.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، إنه "لن يشارك في حكومة إلى جانب بنيامين نتنياهو"، قبل 99 يومًا من انتخابات الكنسيت الإسرائيلية.
وشدد غانتس، خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، على أنه "على عكس يائير لابيد كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما في ذلك الأرثوذكس المتطرفون".
وأكد أنه "يرغب في تحالف حزبي بيني غانتس وجدعون ساعر، في الجمع بين غالبية يمين الوسط والمتطرفين، ولكن أيضا الأحزاب التي تريد بشكل مطلق تجاوز نسبة الحسم بما في ذلك حزب "يسرائيل بينيتو" وحزب "يمينا" بقيادة أييليت شاكيد، وحزب "ميرتس".
בני גנץ בריאיון ל-@MichalRabi: "מקווה להציע את עצמי כמועמד לראשות הממשלה" • הוא שלל אפשרות של תמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת, הדגיש שהוא לא רואה בבן גביר וסמוטריץ' שותפים. על ישיבה עם רע"ם אמר: "לא רוצה להישען עליהם, אני מוכן לתת להם מקום בהנחה שאני מספיק רחב ויציב"#חדשותהערב pic.twitter.com/IKSaRbex4f— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2022
وبشأن قضية الأسرى، قال إن إسرائيل تتعامل مع الأسرى والمفقودين في غزة طوال الوقت، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد، معتقدا أن الأسرى يتلقون رعاية طبية، لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة.
وشدد على ضرورة "الحاجة لأن نرى أنه ستكون هناك صفقة كاملة، لإعادة الجنود الذين تم إرسالهم إلى قطاع غزة"، قائلا: "في رأيي، هذا مهم للغاية وسنسعى جاهدين من أجله".
שר הביטחון גנץ בריאיון ל-@MichalRabi: "לא אשב עם נתניהו". על ההבדל בינו לבין לפיד – "אני מסוגל לפעול בשיתוף פעולה עם כל חלקי הבית"— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2022
הריאיון המלא – היום ב-#חדשותהערב בכאן 11 pic.twitter.com/qfm70eL1xI
وأكد أنه يتبنى نهج الحد من الصراع كإنشاء أسس إيجابية للحوار المستمر مع الفلسطينيين"، متسائلا: "انظروا لماذا اجتمع مع أبو مازن؟ إنه ليس صديقي ولا أبحث عنه ليكون صديقي، ما يهمني هو أمن إسرائيل"، مشددا على ضرورة التأكد من إضعاف حماس واستمرار التنسيق الأمني مع السلطة.