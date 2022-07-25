https://arabic.sputniknews.com/20220725/قبول-استقالة-هاني-شاكر-من-منصب-نقيب-المهن-الموسيقية-1065567721.html
قبول استقالة هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية
قبول استقالة هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية
أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية - الموسيقية" اليوم موافقته على استقالة هانى شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، واتخاذ... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T21:14+0000
2022-07-25T21:14+0000
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الفنان هاني شاكر
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واجتمع المجلس اليوم الإثنين برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، ووافق على قبول استقالة شاكر من منصبه بعد إصراره على هذا القرار، بحسب موقع "في الفن".وقرر المجلس إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كل الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام طبقاً لمواد القانون المنظم لذلك.وأكد الاتحاد على سماحه بإجراءات وجدول فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.والشهر الماضي أعلن هاني شاكر، استقالته من منصبه كنقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن قراره لا رجعة فيه.وجاء إعلان هاني شاكر قراره أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "أم بي سي مصر"، معربًا عن أسفه وحزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة (وقتها)، لتقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار لنقيب المهن الموسيقية ولعازفي الإيقاع .وقال هاني شاكر: "النهاردة آخر يوم ليا كنقيب للموسيقيين وأتوجه بالشكر لكل مجلس إدارة النقابة.. وقراري لا رجعة فيه".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/هاني-شاكر-يعلن-استقالته-من-منصبه-كنقيب-للمهن-الموسيقية-فيديو-1064323507.html
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مجتمع, فن, مصر, أخبار مصر الآن, الفنان هاني شاكر
قبول استقالة هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية
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أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية - الموسيقية" اليوم موافقته على استقالة هانى شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، واتخاذ إجراءات فتح باب الترشيح على المنصب الذي أصبح شاغرا.
واجتمع المجلس اليوم الإثنين برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، ووافق على قبول استقالة شاكر من منصبه بعد إصراره على هذا القرار، بحسب موقع "في الفن
".
وقرر المجلس إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كل الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام طبقاً لمواد القانون المنظم لذلك.
وأكد الاتحاد على سماحه بإجراءات وجدول فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.
والشهر الماضي أعلن هاني شاكر، استقالته من منصبه كنقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن قراره لا رجعة فيه.
وجاء إعلان هاني شاكر قراره أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "أم بي سي مصر"، معربًا عن أسفه وحزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة (وقتها)، لتقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار
لنقيب المهن الموسيقية ولعازفي الإيقاع .
وقال هاني شاكر: "النهاردة آخر يوم ليا كنقيب للموسيقيين وأتوجه بالشكر لكل مجلس إدارة النقابة.. وقراري لا رجعة فيه".