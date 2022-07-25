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https://arabic.sputniknews.com/20220725/قردان-يهاجمان-فتاة-في-حديقة-حيوانات-بالمكسيك-فيديو-1065515144.html
قردان يهاجمان فتاة في حديقة حيوانات بالمكسيك... فيديو
قردان يهاجمان فتاة في حديقة حيوانات بالمكسيك... فيديو
هاجم قردان فتاة في حديقة حيوانات بالمكسيك، حيث أقدما على سحبها من شعرها، على الرغم من أنهما كانا داخل القفص. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T07:21+0000
2022-07-25T07:27+0000
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تداولت مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر الفتاة وهي تلوح بيدها وكأنها تضرب قفص القردة، فرد أحد القردة بأن مد يده من داخل القفص وسحب الفتاة من شعر رأسها.تشبث القرد بشعر الفتاة لعدة ثوان قبل أن يفلتها، وبدلا من أن تبتعد الفتاة عن القفص قررت أن تسير إلى جواره مرة أخرى فعاد القرد يجذبها من شعرها وساعده قرد آخر هذه المرة.لحسن الحظ تمكنت الفتاة من تحرير نفسها من قبضة القردين، وقال ناشرو الفيديو إنه لم يظهر عليها علامات لإصابات جسدية.
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قردان يهاجمان فتاة في حديقة حيوانات بالمكسيك... فيديو

07:21 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 25.07.2022)
© AP Photo / Firdia Lisnawatiعامل يطعم قرود المكاك خلال وقت التغذية في غابة سانجه للقردة، جزيرة بالي، إندونيسيا، 1 سبتمبر/ أيلول 2021
عامل يطعم قرود المكاك خلال وقت التغذية في غابة سانجه للقردة، جزيرة بالي، إندونيسيا، 1 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Firdia Lisnawati
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هاجم قردان فتاة في حديقة حيوانات بالمكسيك، حيث أقدما على سحبها من شعرها، على الرغم من أنهما كانا داخل القفص.
تداولت مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر الفتاة وهي تلوح بيدها وكأنها تضرب قفص القردة، فرد أحد القردة بأن مد يده من داخل القفص وسحب الفتاة من شعر رأسها.
تشبث القرد بشعر الفتاة لعدة ثوان قبل أن يفلتها، وبدلا من أن تبتعد الفتاة عن القفص قررت أن تسير إلى جواره مرة أخرى فعاد القرد يجذبها من شعرها وساعده قرد آخر هذه المرة.
لحسن الحظ تمكنت الفتاة من تحرير نفسها من قبضة القردين، وقال ناشرو الفيديو إنه لم يظهر عليها علامات لإصابات جسدية.
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