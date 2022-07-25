https://arabic.sputniknews.com/20220725/قريبا-على-واتسآب-معرفة-الأعضاء-السابقين-في-مجموعات-الدردشة-1065540273.html
قريبا على "واتسآب"... معرفة الأعضاء السابقين في مجموعات الدردشة
قريبا على "واتسآب"... معرفة الأعضاء السابقين في مجموعات الدردشة
يخطط تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" لطرح ميزة جديدة أخرى لمجموعات الدردشة، التي ستسمح لمستخدميه بالبحث عن الأعضاء السابقين في المجموعة التي يشاركون فيها. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T13:29+0000
2022-07-25T13:29+0000
2022-07-25T13:29+0000
مجتمع
منوعات
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وباستخدام ميزة "المشاركين السابقين" الجديدة، سيتمكن مستخدمو "واتسآب" من معرفة من الذي غادر أو تمت إزالته من مجموعة في آخر 60 يوما، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".وتعمل هذه الميزة بواسطة خيار جديد مرئي في الجزء السفلي من قائمة المشاركين في المجموعة، والذي يتيح للأشخاص عرض من كان مشاركا في المجموعة في الماضي.وبفضل هذا الخيار الجديد، سيكون من السهل تتبع من غادر مجموعة "واتسآب"، إلا أنه ولسوء الحظ ستكون هذه الميزة مرئية ومتاحة لجميع أعضاء المجموعة، وليس فقط المسؤولين عن إدارتها.يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" طرح خلال الفترة الماضية عددا من الميزات الخاصة بمجموعات الدردشة، ومنها زيادة عدد المشاركين المتاحين في مجموعة، وكذلك مغادرة المجموعة دون إخطار جميع الأعضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/واتسآب-سيتيح-أخيرا-التواجد-خفيا-داخل-تطبيق-المراسلة-1064563879.html
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مجتمع, منوعات
قريبا على "واتسآب"... معرفة الأعضاء السابقين في مجموعات الدردشة
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يخطط تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" لطرح ميزة جديدة أخرى لمجموعات الدردشة، التي ستسمح لمستخدميه بالبحث عن الأعضاء السابقين في المجموعة التي يشاركون فيها.
وباستخدام ميزة "المشاركين السابقين" الجديدة، سيتمكن مستخدمو "واتسآب" من معرفة من الذي غادر أو تمت إزالته من مجموعة في آخر 60 يوما، وفقا لموقع
"وابيتاإنفو".
وتعمل هذه الميزة بواسطة خيار جديد مرئي في الجزء السفلي من قائمة المشاركين في المجموعة، والذي يتيح للأشخاص عرض من كان مشاركا في المجموعة في الماضي.
وبفضل هذا الخيار الجديد، سيكون من السهل تتبع من غادر مجموعة "واتسآب"، إلا أنه ولسوء الحظ ستكون هذه الميزة مرئية ومتاحة لجميع أعضاء المجموعة، وليس فقط المسؤولين عن إدارتها.
يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" طرح خلال الفترة الماضية عددا من الميزات الخاصة بمجموعات الدردشة، ومنها زيادة عدد المشاركين المتاحين في مجموعة، وكذلك مغادرة المجموعة دون إخطار جميع الأعضاء.