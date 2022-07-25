https://arabic.sputniknews.com/20220725/قطر-ترأس-اللجنة-التنفيذية-لجمعية-الاتحاد-الدولي-لحماية-المصنفات-الأدبية-والفنية-1065534230.html
قطر ترأس اللجنة التنفيذية لجمعية الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية
قطر ترأس اللجنة التنفيذية لجمعية الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية
حازت قطر على رئاسة اللجنة التنفيذية لجمعية الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية (اتحاد برن)، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:04+0000
2022-07-25T12:04+0000
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قطر
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وجاء فوز قطر خلال أعمال الدورة الـ63 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التي عُقدت في الفترة من 14 إلى 22 يوليو/ تموز الجاري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وانتخب أعضاء الجمعية بالإجماع مدير مكتب قطر بالإنابة لدى منظمة التجارة العالمية، أحمد عيسى السليطي، رئيسا للجنة التنفيذية للجمعية لمدة عامين، بينما تم انتخاب ممثلين من أمريكا وفنلندا نائبين له.وتشرف اللجنة التنفيذية إلى جانب جمعية اتحاد برن على تنفيذ اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886، والتي تتناول حماية المصنفات وحقوق المؤلفين، وتوفر للمبدعين وسائل للتحكم في سُبل استخدام أعمالهم تحت أي ظروف.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/قطر-تعلن-عن-حدث-تاريخي-لها-وللمنطقة-العربية-والآسيويةأول-امرأة-ترأس-هذا-المنصب-1053939190.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
قطر ترأس اللجنة التنفيذية لجمعية الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية
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حازت قطر على رئاسة اللجنة التنفيذية لجمعية الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية (اتحاد برن)، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
وجاء فوز قطر خلال أعمال الدورة الـ63 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التي عُقدت في الفترة من 14 إلى 22 يوليو/ تموز الجاري، وفقا لوكالة
الأنباء القطرية (قنا).
14 ديسمبر 2021, 16:49 GMT
وانتخب أعضاء الجمعية بالإجماع مدير مكتب قطر بالإنابة لدى منظمة التجارة العالمية، أحمد عيسى السليطي، رئيسا للجنة التنفيذية للجمعية لمدة عامين، بينما تم انتخاب ممثلين من أمريكا وفنلندا نائبين له.
وتشرف اللجنة التنفيذية إلى جانب جمعية اتحاد برن على تنفيذ اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886، والتي تتناول حماية المصنفات وحقوق المؤلفين، وتوفر للمبدعين وسائل للتحكم في سُبل استخدام أعمالهم تحت أي ظروف.