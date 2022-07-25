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https://arabic.sputniknews.com/20220725/كوريا-الشمالية-تتهم-الولايات-المتحدة-بـالإرهاب-البيولوجي-1065511329.html
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بـ"الإرهاب البيولوجي"
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بـ"الإرهاب البيولوجي"
اتهمت كوريا الشمالية، الأحد، الولايات المتحدة "بالإرهاب البيولوجي"، والذي يتضمن إجراء تجارب باستخدام مسببات الأمراض الخطيرة على أراضي أوكرانيا ونشر الأمراض... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T03:23+0000
2022-07-25T03:23+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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سيئول - سبوتنيك. وقالت لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA): "الولايات المتحدة دولة إرهابية بيولوجية ... فقد أنشأت العديد من المختبرات البيولوجية في عشرات البلدان والمناطق، بما في ذلك أوكرانيا"، متهمة واشنطن بالإسراع في تطوير الأسلحة الكيميائية الحيوية التي تهدد حياة البشرية وأمنها.وقالت الوكالة إن توزيع المختبرات الحيوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم يتوافق مع المكان الذي تم فيه تسجيل تفشي الأمراض المختلفة في السنوات الماضية.ولفتت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن هذه المواقع تتجمع في الغالب حول الدول المعادية لأمريكا.وقالت الوكالة: "ليس من قبيل الصدفة بأي حال من الأحوال أن يتم تقديم تأكيدات بأن الولايات المتحدة تقف وراء الأزمة الوبائية الخبيثة [فيروس كورونا] التي تربك المجتمع الدولي".والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقال لصحيفة إزفستيا الروسية، إن واشنطن تحاول تبرير نفسها بالادعاء بأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا كانت سلمية، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل على ذلك.ووفقا لافروف، تشير بعض "النتائج" في المختبرات الحيوية العسكرية في دونباس إلى انتهاكات مباشرة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.في 9 يونيو، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ساعدت في تقديم الدعم إلى 46 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا من أجل تحسين الأمن البيولوجي ومراقبة الأمراض.وفي فبراير الماضي، اكتشفت وزارة الدفاع الروسية وجود 30 مختبرا بيولوجيا عسكريا تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا.ووفقا لموسكو، أنفقت واشنطن أكثر من 200 مليون دولار لتطوير أسلحة بيولوجية في المنشآت. وقالت روسيا أيضا إن المختبرات التي تم الكشف عنها في أوكرانيا لا تشكل سوى جزء صغير من شبكة عالمية تضم أكثر من 300 منشأة مماثلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-روسيا-وبيلاروسيا-تعتبران-أعمال-أمريكيا-في-مجال-المختبرات-البيولوجية-في-أوروبا-خطيرة-1064462454.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بـ"الإرهاب البيولوجي"

03:23 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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اتهمت كوريا الشمالية، الأحد، الولايات المتحدة "بالإرهاب البيولوجي"، والذي يتضمن إجراء تجارب باستخدام مسببات الأمراض الخطيرة على أراضي أوكرانيا ونشر الأمراض المعدية.
سيئول - سبوتنيك. وقالت لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA): "الولايات المتحدة دولة إرهابية بيولوجية ... فقد أنشأت العديد من المختبرات البيولوجية في عشرات البلدان والمناطق، بما في ذلك أوكرانيا"، متهمة واشنطن بالإسراع في تطوير الأسلحة الكيميائية الحيوية التي تهدد حياة البشرية وأمنها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
لافروف: روسيا وبيلاروسيا تعتبران أعمال أمريكا في مجال المختبرات البيولوجية في أوروبا خطيرة
30 يونيو, 13:01 GMT
وقالت الوكالة إن توزيع المختبرات الحيوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم يتوافق مع المكان الذي تم فيه تسجيل تفشي الأمراض المختلفة في السنوات الماضية.
ولفتت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن هذه المواقع تتجمع في الغالب حول الدول المعادية لأمريكا.
وقالت الوكالة: "ليس من قبيل الصدفة بأي حال من الأحوال أن يتم تقديم تأكيدات بأن الولايات المتحدة تقف وراء الأزمة الوبائية الخبيثة [فيروس كورونا] التي تربك المجتمع الدولي".
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقال لصحيفة إزفستيا الروسية، إن واشنطن تحاول تبرير نفسها بالادعاء بأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا كانت سلمية، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل على ذلك.
ووفقا لافروف، تشير بعض "النتائج" في المختبرات الحيوية العسكرية في دونباس إلى انتهاكات مباشرة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.
في 9 يونيو، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ساعدت في تقديم الدعم إلى 46 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا من أجل تحسين الأمن البيولوجي ومراقبة الأمراض.
وفي فبراير الماضي، اكتشفت وزارة الدفاع الروسية وجود 30 مختبرا بيولوجيا عسكريا تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا.
ووفقا لموسكو، أنفقت واشنطن أكثر من 200 مليون دولار لتطوير أسلحة بيولوجية في المنشآت. وقالت روسيا أيضا إن المختبرات التي تم الكشف عنها في أوكرانيا لا تشكل سوى جزء صغير من شبكة عالمية تضم أكثر من 300 منشأة مماثلة.
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