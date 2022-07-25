https://arabic.sputniknews.com/20220725/كيف-تشكلت-أقدم-الثقوب-السوداء-في-الكون-علماء-يتوصلون-إلى-حل-اللغز-القديم-1065526000.html
كيف تشكلت أقدم الثقوب السوداء في الكون... علماء يتوصلون إلى حل اللغز القديم
كيف تشكلت أقدم الثقوب السوداء في الكون... علماء يتوصلون إلى حل اللغز القديم
يعتقد علماء أن بحثا جديدا توصل إلى حل لغز تشكل الثقوب الهائلة، التي عادة ما تكون أثقل بمليارات المرات من الشمس، خلال الفترات الأولى من عمر الكون. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:51+0000
2022-07-25T09:51+0000
2022-07-25T09:51+0000
مجتمع
منوعات
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وفي البحث الذي قاده فريق دولي من علماء الكونيات، يعتقد العلماء أن "تدفقات المادة الباردة، التي تشكلت بواسطة مادة مظلمة غامضة، كانت السبب بتغذية الثقوب السوداء التي ولدت من موت النجوم البدائية العملاقة".اعتمد البحث الجديد على محاكاة حسابية أظهرت أنه في بدايات الكون، عندما كانت الظروف مختلفة نوعًا ما عن الظروف الحالية، كان من الممكن نظريًا أن تتشكل مثل هذه النجوم عند تقاطع تيارات نادرة ولكنها قوية من الغاز البارد الكثيف والمضطرب.وأظهرت المحاكاة أن الاضطراب الناتج عن التيارات المتقاطعة تمنع تشكل النجوم العادية، مثل تلك التي نراها اليوم. وهذا يحدث عادة عندما تنهار عقدة كثيفة من مادة في سحابة باردة تحت تأثير الجاذبية لتشكل نجمًا صغيرًا، ولكن عندما يكون هناك الكثير من الاضطراب، لا تكون الظروف مستقرة بما يكفي لحدوث ذلك.وتستمر السحابة في النمو بشكل كبير لدرجة أنها تنهار في النهاية بشكل كارثي وتولد نجمين عملاقين، بكتلة تبلغ 31000 و40000 ضعف كتلة الشمس.ومع استمرار تدفق الغاز من التيارات إلى السحب، يمكن لثقب أسود هائل تبلغ كتلته مليارات المرات كتلة الشمس أن يتشكل وينمو في غضون بضع مئات من ملايين السنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/الثقب-الأسود-الأسرع-نموا-وكنوز-غايا-المتدفقة-والعمر-على-مقياس-التلوث-1063819111.html
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مجتمع, منوعات
كيف تشكلت أقدم الثقوب السوداء في الكون... علماء يتوصلون إلى حل اللغز القديم
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يعتقد علماء أن بحثا جديدا توصل إلى حل لغز تشكل الثقوب الهائلة، التي عادة ما تكون أثقل بمليارات المرات من الشمس، خلال الفترات الأولى من عمر الكون.
وفي البحث الذي قاده فريق دولي
من علماء الكونيات، يعتقد العلماء أن "تدفقات المادة الباردة، التي تشكلت بواسطة مادة مظلمة غامضة، كانت السبب بتغذية الثقوب السوداء التي ولدت من موت النجوم البدائية العملاقة".
اعتمد البحث الجديد على محاكاة حسابية أظهرت أنه في بدايات الكون، عندما كانت الظروف مختلفة نوعًا ما عن الظروف الحالية، كان من الممكن نظريًا أن تتشكل مثل هذه النجوم عند تقاطع تيارات نادرة ولكنها قوية من الغاز البارد الكثيف والمضطرب.
وأظهرت المحاكاة أن الاضطراب الناتج عن التيارات المتقاطعة تمنع تشكل النجوم العادية، مثل تلك التي نراها اليوم. وهذا يحدث عادة عندما تنهار عقدة كثيفة من مادة في سحابة باردة تحت تأثير الجاذبية لتشكل نجمًا صغيرًا، ولكن عندما يكون هناك الكثير من الاضطراب، لا تكون الظروف مستقرة بما يكفي لحدوث ذلك.
وتستمر السحابة في النمو بشكل كبير لدرجة أنها تنهار في النهاية بشكل كارثي وتولد نجمين عملاقين، بكتلة تبلغ 31000 و40000 ضعف كتلة الشمس.
ومع استمرار تدفق الغاز من التيارات إلى السحب، يمكن لثقب أسود هائل تبلغ كتلته مليارات المرات كتلة الشمس أن يتشكل وينمو في غضون بضع مئات من ملايين السنين.