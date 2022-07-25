https://arabic.sputniknews.com/20220725/لافروف-روسيا-وجمهورية-الكونغو-تعربان-عن-رغبتهما-في-زيادة-التعاون-العسكري-التقني-1065537656.html
لافروف: روسيا وجمهورية الكونغو تعربان عن رغبتهما في زيادة التعاون العسكري التقني
لافروف: روسيا وجمهورية الكونغو تعربان عن رغبتهما في زيادة التعاون العسكري التقني
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو وبرازافيل مهتمتان بتعزيز التعاون العسكري التقني. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:50+0000
2022-07-25T12:50+0000
2022-07-25T12:50+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الكونغو
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وقال لافروف للصحفيين عقب زيارته لجمهورية الكونغو: "أعرب الجانبان عن اهتمامهما في تعزيز التعاون العسكري والعسكري التقني".كما أكد لافروف عن اهتمام روسيا وجمهورية الكونغو بإنشاء مختبر مشترك لدراسة الأمراض الخطيرة والوقاية منها. وقال: "في ضوء انتشار الأوبئة المختلفة على كوكبنا، فقد أشرنا إلى الاهتمام بتطوير شكل جديد من التعاون - إنشاء مختبر مشترك لدراسة الأمراض المعدية الخطيرة والوقاية منها".وأضاف لافروف أن روسيا تبرعت بأنظمة اختبار لتشخيص جدري القرود، لجمهورية الكونغو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, الكونغو
لافروف: روسيا وجمهورية الكونغو تعربان عن رغبتهما في زيادة التعاون العسكري التقني
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو وبرازافيل مهتمتان بتعزيز التعاون العسكري التقني.
وقال لافروف للصحفيين عقب زيارته لجمهورية الكونغو: "أعرب الجانبان عن اهتمامهما في تعزيز التعاون العسكري والعسكري التقني".
كما أكد لافروف عن اهتمام روسيا وجمهورية الكونغو بإنشاء مختبر مشترك لدراسة الأمراض الخطيرة والوقاية منها.
وقال: "في ضوء انتشار الأوبئة المختلفة على كوكبنا، فقد أشرنا إلى الاهتمام بتطوير شكل جديد من التعاون - إنشاء مختبر مشترك لدراسة الأمراض المعدية الخطيرة والوقاية منها".
وأضاف لافروف أن روسيا تبرعت بأنظمة اختبار لتشخيص جدري القرود، لجمهورية الكونغو.