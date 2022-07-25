https://arabic.sputniknews.com/20220725/لافروف-في-مصر-والأولوية-للأمن-الغذائي-1065546372.html
لافروف في مصر والأولوية للأمن الغذائي
لافروف في مصر والأولوية للأمن الغذائي
نناقش في هذه الحلقة: لافروف في القارة الأفريقية، ما أهداف الزيارة؟؛ إسرائيل تقايض الفلسطينيين.. التطبيع مقابل تعزيز السلطة الفلسطينية؛ قتلى وجرحى جراء استهداف... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:02+0000
2022-07-25T14:02+0000
2022-07-25T14:02+0000
راديو
بلا قيود
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لافروف في مصر والأولوية للأمن الغذائي
لافروف في مصر والأولوية للأمن الغذائي
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مصر، أهم أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في بداية زيارته إلى القارة الأفريقية، والتي خص بها مصر.وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، قال سعادة السفير، علي الحفني، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية السابق:غانتس يقايض الفلسطينيين على قضيتهمأعرب وزير الدفاع بيني غانتس، عن دعمه "للاستفادة من العلاقات الإسرائيلية الجديدة مع العديد من الدول العربية لتعزيز السلطة الفلسطينية".وخلال حديث لـ "بلا قيود"، قال رئيس الحزب "القومي العربي"، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، محمد حسين كنعان:قصف صاروخي على كنيسة "آيا صوفيا" السوريةلقي مدنيون مصرعهم، وأصيب آخرون، جراء استهداف صاروخي لكنيسة آيا صوفيا أثناء تدشينها في السقيلبية بريف حماة في سوريا.وعن أسباب هذا الاستهداف قال لـ "بلا قيود"، قائد القوات السهلية الروسية والدفاع الوطني في مركز السقيلبية، وعضو اتحاد العالم المسيحي في الشرق الأوسط، نابل العبدالله:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065545028_162:0:1095:700_1920x0_80_0_0_3a0aebb585a6cafe6b6996543fd3536d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
لافروف في مصر والأولوية للأمن الغذائي
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: لافروف في القارة الأفريقية، ما أهداف الزيارة؟؛ إسرائيل تقايض الفلسطينيين.. التطبيع مقابل تعزيز السلطة الفلسطينية؛ قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخي أثناء افتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية السورية.
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مصر، أهم أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في بداية زيارته إلى القارة الأفريقية، والتي خص بها مصر.
وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود
"، قال سعادة السفير، علي الحفني، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية السابق:
"موضوع التبادل التجاري، ومسألة الحبوب، الهاجس الأول لنا في القاهرة، ومصر مستعدة لتوظيف كل علاقاتها الإقليمية، والدولية، لتسوية الأزمة الأوكرانية، ووقف الاقتتال، بما يتيح بداية عودة الاقتصاد العالمي للنمو، وموضوع الغذاء على قائمة أولوياتنا، لأننا دولة مستوردة للقمح، صحيح أننا استثمرنا في هذا المجال، وحققنا تقدما، والوضع حاليا أفضل مما كان عليه، إلا أننا ما زلنا نستورد".
غانتس يقايض الفلسطينيين على قضيتهم
أعرب وزير الدفاع بيني غانتس، عن دعمه "للاستفادة من العلاقات الإسرائيلية الجديدة مع العديد من الدول العربية لتعزيز السلطة الفلسطينية".
وخلال حديث لـ "بلا قيود
"، قال رئيس الحزب "القومي العربي"، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، محمد حسين كنعان:
"لا أعتقد أن أي مسؤول فلسطيني، بما فيهم الرئيس محمود عباس، يجرؤ أن يقبل بمقترح عانتس، يجب أن يكون التطبيع مقابل حل الدولتين، وتطبيق المبادرة السعودية، وقرارات الجامعة العربية، وإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".
قصف صاروخي على كنيسة "آيا صوفيا" السورية
لقي مدنيون مصرعهم، وأصيب آخرون، جراء استهداف صاروخي لكنيسة آيا صوفيا أثناء تدشينها في السقيلبية بريف حماة في سوريا.
وعن أسباب هذا الاستهداف قال لـ "بلا قيود
"، قائد القوات السهلية الروسية والدفاع الوطني في مركز السقيلبية، وعضو اتحاد العالم المسيحي في الشرق الأوسط، نابل العبدالله:
"هذا الاستهداف تم بوجود سفراء دول، وممثلين عن البطريركية الأنطاكية، وممثلين عن بطريرك روسيا كيريل، ووفد حكومي روسي، وبرلمانيين، وفرقة كشافة من أطفالنا وشبابنا، وهذا دليل على أن المسلحين التابعين لتركيا، استهدفوا الوجود المسيحي في تلك المنطقة، ويريدون طمس هوية كنيسة آيا صوفيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...