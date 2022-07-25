https://arabic.sputniknews.com/20220725/لافروف-لا-يوجد-شيء-في-صفقة-الغذاء-من-شأنه-أن-يمنع-مواصلة-العملية-الخاصة-1065536951.html
لافروف: لا يوجد شيء في "صفقة الغذاء" من شأنه أن يمنع مواصلة العملية الخاصة
لافروف: لا يوجد شيء في "صفقة الغذاء" من شأنه أن يمنع مواصلة العملية الخاصة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا، في إطار اتفاق الحبوب، الذي تم التوصل إليه في 22 يوليو/تموز في إسطنبول، لم توقف العملية العسكرية الخاصة في... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:45+0000
2022-07-25T12:45+0000
2022-07-25T13:07+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف للصحفيين خلال زيارته للكونغو: "إذا تحدثنا عن الواقعة التي ذكرتها، والتي حدثت في أوديسا، فلا يوجد شيء في الالتزامات التي أخذتها روسيا على عاتقها، بما في ذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة في 22 يوليو في إسطنبول، التي من شأنها أن تمنعنا من مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لتدمير البنية التحتية العسكرية والمواقع العسكرية الأخرى". وبحسب الوزير، فإن ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة "أكدوا أمس هذا بمجرد قراءة الوثائق الموقعة".وأشار لافروف إلى أن محطة الحبوب في ميناء أوديسا تقع على مسافة كبيرة من المنشآت العسكرية، ولم تخلق روسيا أي عقبات أمام تصدير الحبوب.
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روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: لا يوجد شيء في "صفقة الغذاء" من شأنه أن يمنع مواصلة العملية الخاصة
12:45 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 13:07 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا، في إطار اتفاق الحبوب، الذي تم التوصل إليه في 22 يوليو/تموز في إسطنبول، لم توقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال لافروف للصحفيين خلال زيارته للكونغو: "إذا تحدثنا عن الواقعة التي ذكرتها، والتي حدثت في أوديسا، فلا يوجد شيء في الالتزامات التي أخذتها روسيا على عاتقها، بما في ذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة في 22 يوليو في إسطنبول، التي من شأنها أن تمنعنا من مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لتدمير البنية التحتية العسكرية والمواقع العسكرية الأخرى".
وبحسب الوزير، فإن ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة "أكدوا أمس هذا بمجرد قراءة الوثائق الموقعة".
وأشار لافروف إلى أن محطة الحبوب في ميناء أوديسا تقع على مسافة كبيرة من المنشآت العسكرية، ولم تخلق روسيا أي عقبات أمام تصدير الحبوب.