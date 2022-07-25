https://arabic.sputniknews.com/20220725/لافروف-يقول-إن-خطوة-أوكرانيا-للتفاوض-تعتمد-على-الغرب-ويرحب-بالموقف-العربي-من-الأزمة-الأوكرانية-1065543906.html

لافروف يقول إن خطوة أوكرانيا للتفاوض تعتمد على الغرب... ويرحب بالموقف العربي من الأزمة الأوكرانية

لافروف يقول إن خطوة أوكرانيا للتفاوض تعتمد على الغرب... ويرحب بالموقف العربي من الأزمة الأوكرانية

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن إجراء أوكرانيا مفاوضات بشأن مجموعة واسعة من القضايا يعتمد على توصيات الدول الغربية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن... 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T13:43+0000

2022-07-25T13:43+0000

2022-07-25T13:43+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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25-7 Sputnik World لافروف يقول إن خطوة أوكرانيا للتفاوض تعتمد على الغرب.. ويرحب بالموقف العربي من الأزمة الأوكرانية

وقال لافروف إن النهج الذي تسير عليه حكومة كييف سيؤدي في النهاية إلى مزيد من التوتر والخسائر المادية والبشرية، داعيا الجانب الأوكراني إلى الخروج من عباءة الغرب.وأشاد وزير الخارجية الروسي، بالموقف العربي المعتدل تجاه مجريات الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن روسيا منفتحة على الحوار مع الجميع.وقال الباحث الاستراتيجي، آصف ملحم، إن "الموقف الأوروبي تبين بعد هذه الحرب الطويلة أنه لم يكن محسوبا بدقة، فقد تسرعت الدول الغربية باتخاذ قرارات العقوبات التي ارتدت عليها، وتبين لاحقا صلابة وقوة الموقف الروسي".وحول جولة لافروف في أفريقيا، قال ملحم إن "هذه الزيارة موفقة خاصة إلى مصر التي تحاول أن تحفظ التوازن في علاقاتها"، مؤكدا أن "الدول العربية تتخذ قرارات متوازنة حيال روسيا، وهناك نوع من تغيير علاقات الدول العربية باتجاه موسكو لتحقيق التوازن في علاقاتها مع الدول الكبرى، بعد أن عانت من علاقاتها مع واشنطن التي تبين أنها منحازة فقط إلى مصالحها".الجيش العراقي يعلن عن خمسة آلاف جندي تركي في البلاد.. والخارجية تشير إلى أغراض توسعية لأنقرةأعلن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أن القوات التركية المتواجدة في بلاده تبلغ أكثر من أربعة آلاف مقاتل في خمس قواعد رئيسة موجودة شمالي العراق.من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن شكوى بغداد لدى مجلس الأمن تضمنت 22700 خرق تركي، مشيرة إلى أن تركيا لديها أغراض توسعية وراء تلك الاعتداءات.وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، إن الرسالة تضمنت إطلاع مجلس الأمن على طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها الاعتداء الأخير، والذي وصل إلى المدن الآهلة بالسكان، لافتا إلى أن الاعتداءات تنطوي على مخاطر تتعلق بجهود مكافحة الإرهاب.وأضاف أن "الطبقة السياسية لم تتمكن، لا هي ولا وزارة الخارجية، من معالجة هذا الملف، فضلا عن أن تركيا استطاعت في عهد المالكي استصدار قانون يسمح لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالانتقال إلى العراق، ما ترتب عليه تواجد لهذه القوات يقابله عدم مطالبة بإخراج القوات التركية من العراق، وترتب عليه تداعيات مستدامة".فتحي باشاغا يلتقي بالسفير الأمريكي ويتهم حكومة الدبيبة بالتورط في أعمال العنف الأخيرةأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، أن أعمال العنف الأخيرة ارتكبتها حكومة عبد الحميد الدبيبة التي وصفها بأنها "منتهية الشرعية".وقال باشاغا في تغريدة على "تويتر"، إن الحلول الليبية وحدها قادرة على حل المشاكل الداخلية بشكل مُرضي، بما يؤدي إلى سلامة المدنيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ليتخلص الشعب من عُصبة الفساد الجاثمة على الدولة الليبية والمعرقلة لنهضتها، على حد تعبيره.وقال الكاتب والمحلل السياسي، عبد العزيز اغنية، إن "واشنطن لاتدعم حكومة باشاغا لكنها تحافظ على وجوده في مسألة صراع السلطة، لأنه الوحيد القادر على تحقيق الضغط الملائم لإنجاز الانتخابات".وذكر أن "المراقب للعبة الدولية في ليبيا يجد أنها تنظر إلى الانتخابات كحل وحيد لمسألة الشرعية".وأكد أن "المصالح الأمريكية في ليبيا تتحقق بعدم وجود الحل وما يحدث الآن هو إدارة للأزمة دون إيجاد حل حقيقي".

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