https://arabic.sputniknews.com/20220725/لعمامرة-في-دمشق-هل-تنجح-الجهود-الجزائرية-في-إعادة-سوريا-للجامعة-العربية؟-1065539651.html

لعمامرة في دمشق... هل تنجح الجهود الجزائرية في إعادة سوريا للجامعة العربية؟

لعمامرة في دمشق... هل تنجح الجهود الجزائرية في إعادة سوريا للجامعة العربية؟

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى دمشق في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها منذ ستة أعوام. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T13:23+0000

2022-07-25T13:23+0000

2022-07-25T13:23+0000

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بوضوح

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25-7 Bewodooh لعمامرة في دمشق.. هل تنجح الجهود الجزائرية في إعادة سوريا للجامعة العربية؟

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، إن زيارة لعمامرة إلى دمشق تدوم يومين، وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي نظيره السوري فيصل المقداد.من جانبه أكد عبد الحميد عبداوي، المدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية، أن بلاده ستطرح مجددا دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة.وكان وزير الخارجية الجزائري قد صرح مرارا بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها بهدف لم الشمل وتقوية الروابط العربية، مشيرا إلى أن سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، ويجب عودتها إلى شغل مقعدها فيها.وعبر عن اعتقاده بأن جهود الجزائر قد تسفر عن حضور سوريا للقمة العربية المقبلة بشكل كامل أو بشكل مراقب، لحين رفع التجميد عن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.وتوقع حضور سوريا القمة العربية المقبلة على اعتبار أن الجزائر مؤهلة وقادرة على احتضان الجميع، نظرا للعلاقات الجيدة التي تربطها بكل الأطراف، كما أنها تبذل جهودا كبيرة من أجل شغل سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية.هذا وأشار الباحث في العلاقات الدولية، وسيم بزي، إلى إصرار الجزائرعلى أن تكون بوابة نجاح القمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر هذا العام، هي عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن يكون هو الموضوع الرئيسي في القمة، إلا أن هذا الأمر لا ينسجم مع مواقف دول عربية أخرى بسبب الضغوط الأمريكية عليها.وأكد أنه في حالة نجاح الجزائر في إحداث الخرق المطلوب من خلال هذه القمة، فسيكون هناك مساحة تلاقي عربي وشكل من أشكال الشراكة العربية، أما في حالة عدم نجاح الجزائر فسيتم تسليط الضوء على المواقف المعرقلة عربيا لعودة سوريا للجامعة العربية.للمزيد تابعوا برنامج " بوضوح"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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