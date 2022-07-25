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https://arabic.sputniknews.com/20220725/للسباقات-والاستخدام-العسكري-باغي-سيارة-تتحدى-التضاريس-بمواصفات-روسية-فيديو-1065558499.html
للسباقات والاستخدام العسكري... "باغي" سيارة تتحدى التضاريس بمواصفات روسية.. فيديو
للسباقات والاستخدام العسكري... "باغي" سيارة تتحدى التضاريس بمواصفات روسية.. فيديو
يقوم مصنع "شابورز" الواقع على أراضي الكلية الروسية للقوات الخاصة الواقعة في ضواحي العاصمة الشيشانية، غروزني، بتصنيع سيارات رياضية ليس فقط للسباقات وإنما... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T15:44+0000
2022-07-25T15:44+0000
تقارير سبوتنيك
جمهورية الشيشان
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وفي لقاء مع مدير التطوير في الشركة، ألكسندر سيريك، قال: "بسبب العقوبات المفروضة فقد تحولنا لصناعة هذه السيارات بمواد محلية الصنع، الأمر الذي أدى لإعادة هيكلة عملية التصنيع".وأضاف: "الشركة التي تم تأسيسها في عام 2017، تصنع ما بين 20 إلى 30 سيارة سنويا".وحول أسواق هذا النوع من السيارات، قال سيريك، إن سيارات المصنع مطلوبة في أسواق آسيوية.يذكر أن سيارات "الباغي" هي سيارات صغيرة بعجلات كبيرة وقوة محرك ودفع عالية لتتلاءم مع جميع التضاريس الوعرة والمياه.
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تقارير سبوتنيك, جمهورية الشيشان

للسباقات والاستخدام العسكري... "باغي" سيارة تتحدى التضاريس بمواصفات روسية.. فيديو

15:44 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورسيارة باغي العسكرية في غوديرميس، الشيشان
سيارة باغي العسكرية في غوديرميس، الشيشان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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يقوم مصنع "شابورز" الواقع على أراضي الكلية الروسية للقوات الخاصة الواقعة في ضواحي العاصمة الشيشانية، غروزني، بتصنيع سيارات رياضية ليس فقط للسباقات وإنما للاستخدام العسكري.
وفي لقاء مع مدير التطوير في الشركة، ألكسندر سيريك، قال: "بسبب العقوبات المفروضة فقد تحولنا لصناعة هذه السيارات بمواد محلية الصنع، الأمر الذي أدى لإعادة هيكلة عملية التصنيع".
وأضاف: "الشركة التي تم تأسيسها في عام 2017، تصنع ما بين 20 إلى 30 سيارة سنويا".
وحول أسواق هذا النوع من السيارات، قال سيريك، إن سيارات المصنع مطلوبة في أسواق آسيوية.
يذكر أن سيارات "الباغي" هي سيارات صغيرة بعجلات كبيرة وقوة محرك ودفع عالية لتتلاءم مع جميع التضاريس الوعرة والمياه.
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