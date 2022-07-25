https://arabic.sputniknews.com/20220725/مجلة-القوات-البريطانية-الخاصة-تدرب-البحرية-الأوكرانية-للنزول-على-جزيرة-زمييني-1065512165.html
مجلة: القوات البريطانية الخاصة تدرب البحرية الأوكرانية للنزول على جزيرة زمييني
مجلة: القوات البريطانية الخاصة تدرب البحرية الأوكرانية للنزول على جزيرة زمييني
قام أفراد من خدمة القوارب الخاصة بالبحرية البريطانية بتدريب مقاتلين أوكرانيين استعدادا للهبوط على جزيرة زمييني في البحر الأسود، وفقًا لصحيفة "ذا صن". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T05:10+0000
2022-07-25T05:10+0000
2022-07-25T05:17+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101336/18/1013361847_0:0:7175:4035_1920x0_80_0_0_712ee60414249b6d2fc409c5b7899b6c.jpg
وبحسب المنشور، فقد أقيمت دورات تدريبية على الأراضي الأوكرانية.وقال مصدر في الجيش البريطاني للصحفيين "المركز البحري الثالث والسبعين يوفر القوات التي تهبط في الجزيرة".في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية هاجمت الجزيرة فور هبوط جنود أوكرانيين، وتم القضاء على بعضهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101336/18/1013361847_0:0:6385:4788_1920x0_80_0_0_28cc33e4ea6a2deffbd61e7cc473831b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
مجلة: القوات البريطانية الخاصة تدرب البحرية الأوكرانية للنزول على جزيرة زمييني
05:10 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 05:17 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
قام أفراد من خدمة القوارب الخاصة بالبحرية البريطانية بتدريب مقاتلين أوكرانيين استعدادا للهبوط على جزيرة زمييني في البحر الأسود، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
وبحسب المنشور، فقد أقيمت دورات تدريبية على الأراضي الأوكرانية.
وقال مصدر في الجيش البريطاني للصحفيين "المركز البحري الثالث والسبعين يوفر القوات التي تهبط في الجزيرة".
وأوضح المنشور أن الجيش البريطاني قام بتدريب الأوكرانيين على التعامل مع الغواصات، التي تم استخدامها أثناء الهبوط على زمييني.
في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية هاجمت الجزيرة فور هبوط جنود أوكرانيين، وتم القضاء على بعضهم.