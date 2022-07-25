https://arabic.sputniknews.com/20220725/مجلس-الأمن-الدولي-يدين-الهجوم-على-محافظة-دهوك-العراقية-1065566468.html
مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محافظة دهوك العراقية
مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محافظة دهوك العراقية
دان مجلس الأمن الدولي الهجوم على محافظة دهوك العراقية، وأعرب، في بيان له مساء اليوم، عن دعمه للتحقيق الذي تجريه بغداد في هذا الصدد. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T19:49+0000
2022-07-25T19:49+0000
2022-07-25T19:49+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, العراق
مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محافظة دهوك العراقية
تابعنا عبر
يتبع
دان مجلس الأمن الدولي الهجوم على محافظة دهوك العراقية، وأعرب، في بيان له مساء اليوم، عن دعمه للتحقيق الذي تجريه بغداد في هذا الصدد.