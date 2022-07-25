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مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محافظة دهوك العراقية
https://arabic.sputniknews.com/20220725/مجلس-الأمن-الدولي-يدين-الهجوم-على-محافظة-دهوك-العراقية-1065566468.html
مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محافظة دهوك العراقية
مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محافظة دهوك العراقية
دان مجلس الأمن الدولي الهجوم على محافظة دهوك العراقية، وأعرب، في بيان له مساء اليوم، عن دعمه للتحقيق الذي تجريه بغداد في هذا الصدد. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
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مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محافظة دهوك العراقية

19:49 GMT 25.07.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
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دان مجلس الأمن الدولي الهجوم على محافظة دهوك العراقية، وأعرب، في بيان له مساء اليوم، عن دعمه للتحقيق الذي تجريه بغداد في هذا الصدد.
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