https://arabic.sputniknews.com/20220725/محل-للوشم-مسؤول-عن-تفشي-مرض-جدري-القرود-في-إسبانيا-1065517238.html
محل للوشم مسؤول عن تفشي مرض جدري القرود في إسبانيا
محل للوشم مسؤول عن تفشي مرض جدري القرود في إسبانيا
كشفت السلطات الإسبانية عن مصدر لتفشي مرض جدري القرود، مرتبط بصالون للوشم في منطقة الأندلس المستقلة جنوبي البلاد. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T07:39+0000
2022-07-25T07:39+0000
2022-07-25T07:39+0000
العالم
وباء
جدري القردة
الأندلس
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ووفقا لوكالة "أوروبا برس"، فقد حددت السلطات الصحية ما لا يقل عن 12 حالة إصابة بجدرى القرود مرتبطة بالوشم والتصبغ الدقيق وصالون الثقب في بلدية سان فرناندو في مقاطعة قادش.وبحسب ما ورد تم تفتيش المؤسسة وإغلاقها كإجراء وقائي، كما بدأت السلطات تحقيقا وبائيا في اكتشاف تفشي المرض، وتبحث أيضا عن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى.هذا وحذر الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في وقت سابق، من تسارع حالات الإصابة بمرض جدري القرود في المنطقة، قائلا إنها ارتفعت إلى ثلاث أمثالها في الأسبوعين الماضيين.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، في بيان إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود على الرغم من قرار المنظمة، الأسبوع الماضي، بأن التفشي المتصاعد لا يستدعي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.وقالت السلطات الصحية الأفريقية إنها تتعامل مع تفشي مرض جدري القرود المتزايد باعتباره حالة طارئة، ودعت الدول الغنية إلى مشاركة إمدادات محدودة من اللقاحات لتجنب مشاكل المساواة التي شوهدت خلال جائحة "كوفيد 19".
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الصحة-العالمية-حالات-جدري-القرود-ترتفع-إلى-3-أمثالها-في-أوروبا-1064519107.html
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العالم, وباء, جدري القردة, الأندلس
محل للوشم مسؤول عن تفشي مرض جدري القرود في إسبانيا
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كشفت السلطات الإسبانية عن مصدر لتفشي مرض جدري القرود، مرتبط بصالون للوشم في منطقة الأندلس المستقلة جنوبي البلاد.
ووفقا لوكالة
"أوروبا برس"، فقد حددت السلطات الصحية ما لا يقل عن 12 حالة إصابة بجدرى القرود مرتبطة بالوشم والتصبغ الدقيق وصالون الثقب في بلدية سان فرناندو في مقاطعة قادش.
وذكرت الوكالة في بيان "تم تحديد انتشار 12 حالة إصابة بجدري القرود على صلة بصالون وشم في سان فرناندو".
وبحسب ما ورد تم تفتيش المؤسسة وإغلاقها كإجراء وقائي، كما بدأت السلطات تحقيقا وبائيا في اكتشاف تفشي المرض، وتبحث أيضا عن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى.
هذا وحذر الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في وقت سابق، من تسارع حالات الإصابة بمرض جدري القرود في المنطقة، قائلا إنها ارتفعت إلى ثلاث أمثالها في الأسبوعين الماضيين.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، في بيان إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود على الرغم من قرار المنظمة، الأسبوع الماضي، بأن التفشي المتصاعد لا يستدعي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية
.
وقالت السلطات الصحية الأفريقية إنها تتعامل مع تفشي مرض جدري القرود المتزايد باعتباره حالة طارئة
، ودعت الدول الغنية إلى مشاركة إمدادات محدودة من اللقاحات لتجنب مشاكل المساواة التي شوهدت خلال جائحة "كوفيد 19".