عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220725/محل-للوشم-مسؤول-عن-تفشي-مرض-جدري-القرود-في-إسبانيا-1065517238.html
محل للوشم مسؤول عن تفشي مرض جدري القرود في إسبانيا
محل للوشم مسؤول عن تفشي مرض جدري القرود في إسبانيا
كشفت السلطات الإسبانية عن مصدر لتفشي مرض جدري القرود، مرتبط بصالون للوشم في منطقة الأندلس المستقلة جنوبي البلاد. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T07:39+0000
2022-07-25T07:39+0000
العالم
وباء
جدري القردة
الأندلس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062990270_0:74:2906:1709_1920x0_80_0_0_f03f8e6a0b05af3effe348bc5849424b.jpg
ووفقا لوكالة "أوروبا برس"، فقد حددت السلطات الصحية ما لا يقل عن 12 حالة إصابة بجدرى القرود مرتبطة بالوشم والتصبغ الدقيق وصالون الثقب في بلدية سان فرناندو في مقاطعة قادش.وبحسب ما ورد تم تفتيش المؤسسة وإغلاقها كإجراء وقائي، كما بدأت السلطات تحقيقا وبائيا في اكتشاف تفشي المرض، وتبحث أيضا عن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى.هذا وحذر الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في وقت سابق، من تسارع حالات الإصابة بمرض جدري القرود في المنطقة، قائلا إنها ارتفعت إلى ثلاث أمثالها في الأسبوعين الماضيين.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، في بيان إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود على الرغم من قرار المنظمة، الأسبوع الماضي، بأن التفشي المتصاعد لا يستدعي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.وقالت السلطات الصحية الأفريقية إنها تتعامل مع تفشي مرض جدري القرود المتزايد باعتباره حالة طارئة، ودعت الدول الغنية إلى مشاركة إمدادات محدودة من اللقاحات لتجنب مشاكل المساواة التي شوهدت خلال جائحة "كوفيد 19".
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الصحة-العالمية-حالات-جدري-القرود-ترتفع-إلى-3-أمثالها-في-أوروبا-1064519107.html
الأندلس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062990270_265:0:2642:1783_1920x0_80_0_0_eaf45b869c3902a4df1f5300f6f5980a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, وباء, جدري القردة, الأندلس

محل للوشم مسؤول عن تفشي مرض جدري القرود في إسبانيا

07:39 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / CYNTHIA S. GOLDSMITHجدري القردة تحت المجهر
جدري القردة تحت المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / CYNTHIA S. GOLDSMITH
تابعنا عبرTelegram
كشفت السلطات الإسبانية عن مصدر لتفشي مرض جدري القرود، مرتبط بصالون للوشم في منطقة الأندلس المستقلة جنوبي البلاد.
ووفقا لوكالة "أوروبا برس"، فقد حددت السلطات الصحية ما لا يقل عن 12 حالة إصابة بجدرى القرود مرتبطة بالوشم والتصبغ الدقيق وصالون الثقب في بلدية سان فرناندو في مقاطعة قادش.

وذكرت الوكالة في بيان "تم تحديد انتشار 12 حالة إصابة بجدري القرود على صلة بصالون وشم في سان فرناندو".

وبحسب ما ورد تم تفتيش المؤسسة وإغلاقها كإجراء وقائي، كما بدأت السلطات تحقيقا وبائيا في اكتشاف تفشي المرض، وتبحث أيضا عن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى.
هذا وحذر الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في وقت سابق، من تسارع حالات الإصابة بمرض جدري القرود في المنطقة، قائلا إنها ارتفعت إلى ثلاث أمثالها في الأسبوعين الماضيين.
فحص جدري القردة يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
"الصحة العالمية": حالات جدري القرود ترتفع إلى 3 أمثالها في أوروبا
1 يوليو, 20:03 GMT
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، في بيان إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود على الرغم من قرار المنظمة، الأسبوع الماضي، بأن التفشي المتصاعد لا يستدعي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت السلطات الصحية الأفريقية إنها تتعامل مع تفشي مرض جدري القرود المتزايد باعتباره حالة طارئة، ودعت الدول الغنية إلى مشاركة إمدادات محدودة من اللقاحات لتجنب مشاكل المساواة التي شوهدت خلال جائحة "كوفيد 19".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала