https://arabic.sputniknews.com/20220725/مخابرات-كييف-تكشف-لروسيا-منشآت-عسكرية-يجب-تدميرها-في-الأراضي-الأوكرانية-1065514867.html
مخابرات كييف تكشف لروسيا منشآت عسكرية يجب تدميرها في الأراضي الأوكرانية
مخابرات كييف تكشف لروسيا منشآت عسكرية يجب تدميرها في الأراضي الأوكرانية
أعلن جهاز الأمن الروسي عن إسهام جهاز مكافحة التجسس في تدمير منشآت عسكرية تابعة لقوات النظام الأوكراني. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T07:19+0000
2022-07-25T07:19+0000
2022-07-25T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح بيان صادر عن جهاز الأمن أن القوات الروسية دمرت تلك المنشآت مستفيدة من معلومات تسلمتها من جهاز الأمن.وحصل جهاز مكافحة التجسس التابع لجهاز الأمن الروسي على تلك المعلومات أثناء قيام جهاز الأمن بعملية ضد المخابرات العسكرية الأوكرانية من أجل إحباط خطتها لخطف طائرة عسكرية روسية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022. وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.وعن الهدف النهائي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تحرير منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وتأمين حدود روسيا وأراضيها.وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات النظام الأوكراني التي احتلت أجزاء من أراضي جمهورية لوغانسك بعد إعلان قيامها في عام 2014. كما تم تحرير جزء كبير من أراضي جمهورية دونيتسك المحتلة ومناطق تقع في جنوب أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-بريطانيا-قدمت-الدعم-الرئيسي-لأوكرانيا-في-محاولة-اختطاف-مقاتلات-روسية-1065513693.html
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روسيا, رصد عسكري
مخابرات كييف تكشف لروسيا منشآت عسكرية يجب تدميرها في الأراضي الأوكرانية
07:19 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 07:21 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الروسي عن إسهام جهاز مكافحة التجسس في تدمير منشآت عسكرية تابعة لقوات النظام الأوكراني.
وأوضح
بيان صادر عن جهاز الأمن أن القوات الروسية دمرت تلك المنشآت مستفيدة من معلومات تسلمتها من جهاز الأمن.
وحصل جهاز مكافحة التجسس التابع لجهاز الأمن الروسي على تلك المعلومات أثناء قيام جهاز الأمن بعملية ضد المخابرات العسكرية الأوكرانية من أجل إحباط خطتها لخطف طائرة عسكرية روسية.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022. وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
وعن الهدف النهائي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تحرير منطقة دونباس حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وتأمين حدود روسيا وأراضيها.
وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات النظام الأوكراني التي احتلت أجزاء من أراضي جمهورية لوغانسك بعد إعلان قيامها في عام 2014. كما تم تحرير جزء كبير من أراضي جمهورية دونيتسك المحتلة ومناطق تقع في جنوب أوكرانيا.