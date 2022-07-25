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مسؤولان أمريكيان: عباس رفض طلبا لبايدن يتعلق بـ"جهود تطبيع الدول العربية مع إسرائيل"
مسؤولان أمريكيان: عباس رفض طلبا لبايدن يتعلق بـ"جهود تطبيع الدول العربية مع إسرائيل"
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضا طلبا للرئيس جو بايدن، يتعلق باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T16:41+0000
2022-07-25T16:41+0000
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وقال أحد المسؤولين إن بايدن طلب من عباس تعاونه في الوقت الذي يتطلع فيه للاستفادة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية لتطوير إجراءات مفيدة للفلسطينيين، لكن عباس رفض لرؤيته أن تلك الاتفاقيات هي محاولة لتجاوز القضية الفلسطينية، وفقا للصحيفة.من جهته، أعرب وزير الدفاع بيني غانتس عن دعمه لجهود إدارة بايدن للاستفادة من اتفاقيات التطبيع لتعزيز جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.وقال خلال مقابلة مباشرة في منتدى آسبن الأمني: "أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من اتفاقيات إبراهيم والعلاقات مع الشركاء الإقليميين من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية وتطوير إجراءات بناء الثقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220724/غانتس-يمكننا-الاستفادة-من-اتفاقات-التطبيع-مع-الدول-العربية-لتعزيز-السلطة-الفلسطينية-فيديو-1065507408.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

مسؤولان أمريكيان: عباس رفض طلبا لبايدن يتعلق بـ"جهود تطبيع الدول العربية مع إسرائيل"

16:41 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANمؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضا طلبا للرئيس جو بايدن، يتعلق باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.
وقال أحد المسؤولين إن بايدن طلب من عباس تعاونه في الوقت الذي يتطلع فيه للاستفادة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية لتطوير إجراءات مفيدة للفلسطينيين، لكن عباس رفض لرؤيته أن تلك الاتفاقيات هي محاولة لتجاوز القضية الفلسطينية، وفقا للصحيفة.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
غانتس: يمكننا الاستفادة من اتفاقات التطبيع مع الدول العربية لتعزيز السلطة الفلسطينية... فيديو
أمس, 20:19 GMT

وقال المسؤول الآخر: "لقد أوضحنا أن جهود التطبيع جارية. هذا هو الاتجاه، ومحاولة الفلسطينيين معارضته ليس في مصلحة أحد. لقد وجدنا أن الدول العربية تدعم إشراك الفلسطينيين في تلك الجهود، ووجدنا أن الإسرائيليين يدعمون ذلك بشكل متزايد أيضا".

من جهته، أعرب وزير الدفاع بيني غانتس عن دعمه لجهود إدارة بايدن للاستفادة من اتفاقيات التطبيع لتعزيز جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وقال خلال مقابلة مباشرة في منتدى آسبن الأمني: "أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من اتفاقيات إبراهيم والعلاقات مع الشركاء الإقليميين من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية وتطوير إجراءات بناء الثقة".
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