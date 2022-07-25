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https://arabic.sputniknews.com/20220725/مسؤول-إيراني-وزير-الخارجية-حسين-أمير-عبد-اللهيان-يزور-الكويت-قريبا-1065551005.html
مسؤول إيراني: وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يزور الكويت قريبا
مسؤول إيراني: وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يزور الكويت قريبا
أعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، عن "زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:30+0000
2022-07-25T14:30+0000
أخبار إيران
أخبار الكويت اليوم
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وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة الراي الكويتية، إن "عبد اللهيان سيجري مباحثات خلال الزيارة مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، معربا عن "ارتياحه لقرار الكويت برفع علاقاتها مع طهران إلى مستوى السفير".وأشار إلى تعيين بدر عبد الله المنيخ سفيرا جديدا للكويت في إيران، مبينا أن "هذه الخطوة مفيدة لتعزيز التعاون وخاصة بشأن القضايا السياسية بين البلدين"، منوها بالمساحات التاريخية المشتركة بين إيران والكويت وشعبيهما، فضلا عن التواصل المستديم والجيد القائم بين وزيري خارجية البلدين.وتطرق إيراني إلى زيارة نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة البيئة في إيران علي سلاجقة المرتقبة للكويت، وتوجه عدد من المسؤولين الكويتيين إلى طهران، مؤكدا على "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمشاركة تجاربها العلمية حول ظاهرة الأتربة والغبار في دول الجوار، وإبرام اتفاق مع الكويت للتعاون في هذا الخصوص".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن الخميس الماضي، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".وأشار عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني، إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/طهران-الإمارات-والكويت-سترسلان-سفيرين-إلى-طهران-والعراق-أبلغنا-رغبة-السعودية-إطلاق-محادثات-1065405097.html
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أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم

مسؤول إيراني: وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يزور الكويت قريبا

14:30 GMT 25.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، عن "زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت.
وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة الراي الكويتية، إن "عبد اللهيان سيجري مباحثات خلال الزيارة مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، معربا عن "ارتياحه لقرار الكويت برفع علاقاتها مع طهران إلى مستوى السفير".
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
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21 يوليو, 19:48 GMT
وأشار إلى تعيين بدر عبد الله المنيخ سفيرا جديدا للكويت في إيران، مبينا أن "هذه الخطوة مفيدة لتعزيز التعاون وخاصة بشأن القضايا السياسية بين البلدين"، منوها بالمساحات التاريخية المشتركة بين إيران والكويت وشعبيهما، فضلا عن التواصل المستديم والجيد القائم بين وزيري خارجية البلدين.
وتطرق إيراني إلى زيارة نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة البيئة في إيران علي سلاجقة المرتقبة للكويت، وتوجه عدد من المسؤولين الكويتيين إلى طهران، مؤكدا على "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمشاركة تجاربها العلمية حول ظاهرة الأتربة والغبار في دول الجوار، وإبرام اتفاق مع الكويت للتعاون في هذا الخصوص".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن الخميس الماضي، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".
وأشار عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني، إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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