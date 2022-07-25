https://arabic.sputniknews.com/20220725/مسؤول-إيراني-وزير-الخارجية-حسين-أمير-عبد-اللهيان-يزور-الكويت-قريبا-1065551005.html

مسؤول إيراني: وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يزور الكويت قريبا

مسؤول إيراني: وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يزور الكويت قريبا

أعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، عن "زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T14:30+0000

2022-07-25T14:30+0000

2022-07-25T14:30+0000

أخبار إيران

أخبار الكويت اليوم

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وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة الراي الكويتية، إن "عبد اللهيان سيجري مباحثات خلال الزيارة مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، معربا عن "ارتياحه لقرار الكويت برفع علاقاتها مع طهران إلى مستوى السفير".وأشار إلى تعيين بدر عبد الله المنيخ سفيرا جديدا للكويت في إيران، مبينا أن "هذه الخطوة مفيدة لتعزيز التعاون وخاصة بشأن القضايا السياسية بين البلدين"، منوها بالمساحات التاريخية المشتركة بين إيران والكويت وشعبيهما، فضلا عن التواصل المستديم والجيد القائم بين وزيري خارجية البلدين.وتطرق إيراني إلى زيارة نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة البيئة في إيران علي سلاجقة المرتقبة للكويت، وتوجه عدد من المسؤولين الكويتيين إلى طهران، مؤكدا على "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمشاركة تجاربها العلمية حول ظاهرة الأتربة والغبار في دول الجوار، وإبرام اتفاق مع الكويت للتعاون في هذا الخصوص".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن الخميس الماضي، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".وأشار عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني، إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن إيران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/طهران-الإمارات-والكويت-سترسلان-سفيرين-إلى-طهران-والعراق-أبلغنا-رغبة-السعودية-إطلاق-محادثات-1065405097.html

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