https://arabic.sputniknews.com/20220725/مسؤول-ليس-لإيران-أنشطة-نووية-سرية-والتخصيب-بنسبة-60-تم-بإشراف-الوكالة-الدولية-1065521930.html
مسؤول: ليس لإيران "أنشطة نووية سرية" والتخصيب بنسبة 60% تم بإشراف الوكالة الدولية
مسؤول: ليس لإيران "أنشطة نووية سرية" والتخصيب بنسبة 60% تم بإشراف الوكالة الدولية
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده ليس لديها سرية في أنشطتها النووية، لافتًا إلى أن التخصيب بنسبة 60 بالمئة تم بإشراف الوكالة... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:14+0000
2022-07-25T09:14+0000
2022-07-25T09:14+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وأضاف إسلامي، في بيان، اليوم الاثنين، أن "إيران ستقرر بشأن إعادة عمل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية في حال عاد الغرب إلى الاتفاق النووي".كان كمال خرازي، أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، قال إن بلاده أصبحت "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية، في تصريحات تأتي مباشرة عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط.وقال خرازي في تصريحاته: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/إيران-أصبحنا-قادرين-فنيا-على-صنع-قنبلة-نووية-1065250149.html
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إيران, العالم
مسؤول: ليس لإيران "أنشطة نووية سرية" والتخصيب بنسبة 60% تم بإشراف الوكالة الدولية
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أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده ليس لديها سرية في أنشطتها النووية، لافتًا إلى أن التخصيب بنسبة 60 بالمئة تم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طهران - سبوتنيك. وأضاف إسلامي، في بيان، اليوم الاثنين، أن "إيران ستقرر بشأن إعادة عمل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية في حال عاد الغرب إلى الاتفاق النووي".
كان كمال خرازي، أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، قال إن بلاده أصبحت "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية، في تصريحات تأتي مباشرة عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط.
وقال خرازي في تصريحاته: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".
وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي
".