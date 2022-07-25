عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220725/مسؤول-ليس-لإيران-أنشطة-نووية-سرية-والتخصيب-بنسبة-60-تم-بإشراف-الوكالة-الدولية-1065521930.html
مسؤول: ليس لإيران "أنشطة نووية سرية" والتخصيب بنسبة 60% تم بإشراف الوكالة الدولية
مسؤول: ليس لإيران "أنشطة نووية سرية" والتخصيب بنسبة 60% تم بإشراف الوكالة الدولية
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده ليس لديها سرية في أنشطتها النووية، لافتًا إلى أن التخصيب بنسبة 60 بالمئة تم بإشراف الوكالة... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:14+0000
2022-07-25T09:14+0000
إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/52/1043345280_0:257:2001:1382_1920x0_80_0_0_ca3971a530227fac1508535b780da296.jpg
طهران - سبوتنيك. وأضاف إسلامي، في بيان، اليوم الاثنين، أن "إيران ستقرر بشأن إعادة عمل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية في حال عاد الغرب إلى الاتفاق النووي".كان كمال خرازي، أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، قال إن بلاده أصبحت "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية، في تصريحات تأتي مباشرة عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط.وقال خرازي في تصريحاته: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/إيران-أصبحنا-قادرين-فنيا-على-صنع-قنبلة-نووية-1065250149.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/52/1043345280_0:70:2001:1570_1920x0_80_0_0_64d5641cc7982a8ba38d79f45a992e7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم

مسؤول: ليس لإيران "أنشطة نووية سرية" والتخصيب بنسبة 60% تم بإشراف الوكالة الدولية

09:14 GMT 25.07.2022
© AP Photoصورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده ليس لديها سرية في أنشطتها النووية، لافتًا إلى أن التخصيب بنسبة 60 بالمئة تم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طهران - سبوتنيك. وأضاف إسلامي، في بيان، اليوم الاثنين، أن "إيران ستقرر بشأن إعادة عمل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية في حال عاد الغرب إلى الاتفاق النووي".
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
إيران: أصبحنا قادرين "فنيا" على صنع قنبلة نووية
18 يوليو, 15:12 GMT
كان كمال خرازي، أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، قال إن بلاده أصبحت "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية، في تصريحات تأتي مباشرة عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط.
وقال خرازي في تصريحاته: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".
وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала