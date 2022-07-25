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https://arabic.sputniknews.com/20220725/مصدر-تركيا-لا-تعلم-بـالخطة-ب-الأمريكية-بشأن-الحبوب-واتفاقيات-إسطنبول-سارية-1065532171.html
مصدر: تركيا لا تعلم بـ"الخطة ب" الأمريكية بشأن الحبوب واتفاقيات إسطنبول سارية
مصدر: تركيا لا تعلم بـ"الخطة ب" الأمريكية بشأن الحبوب واتفاقيات إسطنبول سارية
أعلن مصدر مطلع على مفاوضات إسطنبول، اليوم الاثنين، أن تركيا ليست على علم بـ"الخطة ب" للولايات المتحدة (الخطة البديلة) لتصدير الحبوب من أوكرانيا، واتفاقيات... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:24+0000
2022-07-25T11:30+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لم نتلق مثل هذه المعلومات، هناك اتفاقات، وهناك مركز تنسيق، وهناك رغبة من جميع الأطراف لحل الأزمة".وأشار إلى أن رفع القيود عن المنتجات الزراعية الروسية تنعكس في اتفاقية إسطنبول، فالعملية ليست سهلة، لكن هناك اتفاقيات.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن التنسيق مستمر لخروج أول سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.وقالت الدفاع التركية، في بيان، أمس الأحد، إن "التنسيق مستمر لخروج أول سفينة للحبوب من الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت ممكن".وأضافت أن "الأعمال مستمرة في مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم بشكل آمن".وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمدًا مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول في جمهورية دونيتسك (عندما كانت تسيطر عليه)، بغية اتهام موسكو بتعمد استهداف المرفأ.
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مصدر: تركيا لا تعلم بـ"الخطة ب" الأمريكية بشأن الحبوب واتفاقيات إسطنبول سارية

11:24 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 25.07.2022)
© AP Photo / Adel Hanaحقول القمح
حقول القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Adel Hana
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أعلن مصدر مطلع على مفاوضات إسطنبول، اليوم الاثنين، أن تركيا ليست على علم بـ"الخطة ب" للولايات المتحدة (الخطة البديلة) لتصدير الحبوب من أوكرانيا، واتفاقيات إسطنبول سارية، والعمل جار.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لم نتلق مثل هذه المعلومات، هناك اتفاقات، وهناك مركز تنسيق، وهناك رغبة من جميع الأطراف لحل الأزمة".
وأشار إلى أن رفع القيود عن المنتجات الزراعية الروسية تنعكس في اتفاقية إسطنبول، فالعملية ليست سهلة، لكن هناك اتفاقيات.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن التنسيق مستمر لخروج أول سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.
وقالت الدفاع التركية، في بيان، أمس الأحد، إن "التنسيق مستمر لخروج أول سفينة للحبوب من الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت ممكن".
وأضافت أن "الأعمال مستمرة في مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم بشكل آمن".
وتتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يعيق حركة سفن الشحن؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمدًا مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول في جمهورية دونيتسك (عندما كانت تسيطر عليه)، بغية اتهام موسكو بتعمد استهداف المرفأ.
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