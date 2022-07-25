https://arabic.sputniknews.com/20220725/مصرع-30-راكبا-جراء-سقوط-حافلة-في-نهر-وسط-كينيا-1065529798.html
مصرع 30 راكبا جراء سقوط حافلة في نهر وسط كينيا
مصرع 30 راكبا جراء سقوط حافلة في نهر وسط كينيا
أعلنت الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى تصادم حافلة في وسط البلاد إلى 30 قتيلا. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:53+0000
2022-07-25T10:53+0000
2022-07-25T10:53+0000
كينيا
حوادث
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104395/57/1043955728_0:19:1920:1099_1920x0_80_0_0_bd6c276f7434b222b861898d5f01e82f.jpg
وسقطت حافلة ركاب تقل عددا غير معروف من الأشخاص من أعلى جسر وغرقت في نهر على امتداد طريق سريع يمتد من مدينة ميرو إلى العاصمة نيروبي، بحسب "فرانس برس".قال رونو بوني المسؤول البارز في الشرطة: "لابد أن الحافلة أصيبت بعطل في الفرامل لأنها كانت تسير بسرعة بالغة جدا عندما وقع الحادث".وذكر بوني في وقت سابق اليوم الاثنين أن حصيلة عدد القتلى ارتفع إلى 30 قتيلا من 24 قتيلا في الليل، فيما نقل مصابون إلى المستشفى.يعد الحادث هو الأحدث في سلسلة حوادث تصام مميتة شهدتها كينيا ودول منطقة شرق أفريقيا، حيث غالبا ما تكون الطرق ضيقة بينما تلقي الشرطة باللوم في الحوادث على السرعة الزائدة للسائقين.ولقي 20 مسافرا على الأقل مصرعهم في 8 يوليو/ تموز في حادث تصادم على طريق سريع من نيروبي إلى مدينة مومباسا الساحلية.
https://arabic.sputniknews.com/20190119/كينيا-تورط-فندق-نيروبي-1038372559.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104395/57/1043955728_138:0:1846:1281_1920x0_80_0_0_fc3cd50a150af2791ded33c5fd35afc5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كينيا, حوادث
مصرع 30 راكبا جراء سقوط حافلة في نهر وسط كينيا
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى تصادم حافلة في وسط البلاد إلى 30 قتيلا.
وسقطت حافلة ركاب تقل عددا غير معروف من الأشخاص من أعلى جسر وغرقت في نهر على امتداد طريق سريع يمتد من مدينة ميرو إلى العاصمة نيروبي، بحسب "فرانس برس".
قال رونو بوني المسؤول البارز في الشرطة: "لابد أن الحافلة أصيبت بعطل في الفرامل لأنها كانت تسير بسرعة بالغة جدا عندما وقع الحادث".
وذكر بوني في وقت سابق اليوم الاثنين أن حصيلة عدد القتلى
ارتفع إلى 30 قتيلا من 24 قتيلا في الليل، فيما نقل مصابون إلى المستشفى.
يعد الحادث هو الأحدث في سلسلة حوادث تصام مميتة شهدتها كينيا ودول منطقة شرق أفريقيا، حيث غالبا ما تكون الطرق ضيقة بينما تلقي الشرطة باللوم في الحوادث على السرعة الزائدة للسائقين.
ولقي 20 مسافرا على الأقل مصرعهم في 8 يوليو/ تموز في حادث تصادم على طريق سريع من نيروبي إلى مدينة مومباسا الساحلية.