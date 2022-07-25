https://arabic.sputniknews.com/20220725/مصر-تكشف-السر-وراء-عكارة-المياه-في-الساحل-الشمالي-1065533312.html
مصر تكشف السر وراء عكارة المياه في الساحل الشمالي
مصر تكشف السر وراء عكارة المياه في الساحل الشمالي
كشفت وزارة البيئة المصرية، اليوم الاثنين، عن السر وراء عكارة المياه في عدد من قرى الساحل الشمالي، وآخر تطورات حل المشكلة. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
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وأفاد رئيس قطاع المحميات الطبيعية في وزارة البيئة المصرية، الدكتور محمد سالم، في تصريحات لموقع "مصراوي" بأن عكارة المياه في الساحل الشمالي ناتجة عن أعمال التكريك.وأعلن سالم في هذا الصدد أنه "تم إيقاف أعمال التكريك في المنطقة، وأن الأمر عاد إلى طبيعته، وأن آثار العكارة في المياه انتهت، وأن الوزارة تتابع الوضع بشكل مستمر".يشار إلى أن وزارة البيئة المصرية أعلنت في بيان لها عن تعرض أحد الشواطئ في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي للنحر، ووجود عكارة بمياه البحر في المنطقة الشاطئية المجاورة لقرية "مراسي"، المملوكة لشركة "إعمار" الإماراتية.ولفت البيان إلى أن المناطق المتأثرة شملت قرى "مراسي" والدبلوماسيين" و"ستلا".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/وزير-النقل-المصري-يعد-بحل-مشكلة-طريق-الساحل-الشمالي-1064293587.html
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مصر تكشف السر وراء عكارة المياه في الساحل الشمالي
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كشفت وزارة البيئة المصرية، اليوم الاثنين، عن السر وراء عكارة المياه في عدد من قرى الساحل الشمالي، وآخر تطورات حل المشكلة.
وأفاد رئيس قطاع المحميات الطبيعية في وزارة البيئة المصرية، الدكتور محمد سالم، في تصريحات لموقع
"مصراوي" بأن عكارة المياه في الساحل الشمالي ناتجة عن أعمال التكريك.
وأعلن سالم في هذا الصدد أنه "تم إيقاف أعمال التكريك في المنطقة، وأن الأمر عاد إلى طبيعته، وأن آثار العكارة في المياه انتهت، وأن الوزارة تتابع الوضع بشكل مستمر".
يشار إلى أن وزارة البيئة المصرية أعلنت في بيان لها عن تعرض أحد الشواطئ في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي للنحر، ووجود عكارة بمياه البحر في المنطقة الشاطئية المجاورة لقرية "مراسي"، المملوكة لشركة "إعمار" الإماراتية.
ولفت البيان إلى أن المناطق المتأثرة شملت قرى "مراسي" والدبلوماسيين" و"ستلا".