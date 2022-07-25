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https://arabic.sputniknews.com/20220725/معرض-على-مسافة-قريبة-لتخليد-ذكرى-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1065526132.html
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
افتتح في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، معرض فني تحت عنوان "على مسافة قريبة"، تخليداً لروح الصحفية شيرين أبو عاقلة، ضم العديد من اللوحات التي رسمتها... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:01+0000
2022-07-25T10:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك
شيرين أبو عاقلة
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المعرض الذي افتتحه مركز السلام في بيت لحم، عرض العديد من اللوحات التي تجسد ذكرى أبو عاقلة وعطائها المهني في خدمة القضية الفلسطينية، إضافة إلى العديد من اللوحات حول القدس ومكانتها، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، يقول الفنان عصام صباح لوكالة "سبوتنيك": المعرض الذي سمي "على مسافة قريبة" يجسد بلوحاته حالات مختلفة للصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، وبصبغة فلسطينية باستخدام رموز كالكوفية والزيتون، وبعض اللوحات تجسد عين الحقيقة التي ما زالت تبحث عن عقاب مرتكبي جريمة قتل أبو عاقلة، وتقول بيان صباح، الطالبة في المعهد العالي للإبداع لـ "سبوتنيك": "لقد عبرت من خلال لوحتي التي شاركت بها، عن الابتسامة التي كانت مصاحبة للصحفية أبو عاقلة، لكي نذكرها دوماً مبتسمة بالكوفية الفلسطينية رغم تعب السنوات، ورغم مقتلها أمام أعين الكاميرات، فيما تقول الطالبة مجدولين النتشة: "لقد عبرت بلوحتي عن عين الحقيقة التي كانت ترسمها شرين في الميدان، مرتدية ساعة مضبوطة بتوقيت وفاتها لتبقى في ذاكرة الفلسطينيين".يذكر أنَّ الصحفية شرين أبو عاقلة قتلت في 11 مايو/ أيار الماضي برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي أصابت رأسها، وذلك خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية، وعقب مقتلها توالت الدعوات من عدد من حكومات العالم والكثير من المنظمات الصحفية والحقوقية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، لتحديد المسؤول عن جريمة قتلها ومحاكمته.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/الرئيس-الفلسطيني-يطالب-بايدن-بفتح-تحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1065093358.html
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أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, شيرين أبو عاقلة

معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة

10:01 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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افتتح في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، معرض فني تحت عنوان "على مسافة قريبة"، تخليداً لروح الصحفية شيرين أبو عاقلة، ضم العديد من اللوحات التي رسمتها طالبات في المعهد العالي للإبداع بالقدس.
المعرض الذي افتتحه مركز السلام في بيت لحم، عرض العديد من اللوحات التي تجسد ذكرى أبو عاقلة وعطائها المهني في خدمة القضية الفلسطينية، إضافة إلى العديد من اللوحات حول القدس ومكانتها، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، يقول الفنان عصام صباح لوكالة "سبوتنيك":

إنَّ الفنان صاحب رسالة وطنية وله دور في سرد الحكاية التي تساهم في الصمود والعطاء والبقاء، يأتي هذا المعرض كلمسة وفاء لتكريم الصحفية أبو عاقلة التي قضت عمرها في إيصال رسالة الفلسطينيين، وخاصة مدينة القدس، ومعظم اللوحات هي من إنتاج طالبات المعهد، ويضم المعرض 11 لوحة لأبو عاقلة.

© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradat
المعرض الذي سمي "على مسافة قريبة" يجسد بلوحاته حالات مختلفة للصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، وبصبغة فلسطينية باستخدام رموز كالكوفية والزيتون، وبعض اللوحات تجسد عين الحقيقة التي ما زالت تبحث عن عقاب مرتكبي جريمة قتل أبو عاقلة، وتقول بيان صباح، الطالبة في المعهد العالي للإبداع لـ "سبوتنيك": "لقد عبرت من خلال لوحتي التي شاركت بها، عن الابتسامة التي كانت مصاحبة للصحفية أبو عاقلة، لكي نذكرها دوماً مبتسمة بالكوفية الفلسطينية رغم تعب السنوات، ورغم مقتلها أمام أعين الكاميرات، فيما تقول الطالبة مجدولين النتشة: "لقد عبرت بلوحتي عن عين الحقيقة التي كانت ترسمها شرين في الميدان، مرتدية ساعة مضبوطة بتوقيت وفاتها لتبقى في ذاكرة الفلسطينيين".
© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
1/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
2/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
3/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
4/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
5/5
© Sputnik . Ajwad Jradat
معرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
يذكر أنَّ الصحفية شرين أبو عاقلة قتلت في 11 مايو/ أيار الماضي برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي أصابت رأسها، وذلك خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية، وعقب مقتلها توالت الدعوات من عدد من حكومات العالم والكثير من المنظمات الصحفية والحقوقية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، لتحديد المسؤول عن جريمة قتلها ومحاكمته.
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
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