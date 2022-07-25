https://arabic.sputniknews.com/20220725/مقتل-شخصين-على-الأقل-إثر-إطلاق-نار-في-لوس-أنجلوس-الأمريكية-1065511657.html
مقتل شخصين على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية
مقتل شخصين على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، عن مقتل شخصين على الأقل إثر إطلاق نار في مدينة لوس أنجلوس. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T04:42+0000
2022-07-25T04:42+0000
2022-07-25T04:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن بي سي لوس أنجلوس"، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين في ضاحية سان بيدرو.كانت سلطات الإطفاء بالمدينة ذكرت في بيان سابق، أن 7 أشخاص على الأقل (4 ذكور و3 إناث)، وبأعمار مختلفة، نقلوا إلى المستشفيات بعد إطلاق النار.وبحسب البيان، فإن 3 جرحى على الأقل تلقوا طلقات نارية، وبينهم اثنين في حالة حرجة.وبدأت السلطات في إجراء تحقيق بشكل فوري، ولكن لا توجد أي معلومات حتى الآن حول دوافع تنفيذ الهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/إصابة-7-أشخاص-على-الأقل-إثر-إطلاق-نار-في-لوس-أنجلوس-الأمريكية-1065510847.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل شخصين على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، عن مقتل شخصين على الأقل إثر إطلاق نار في مدينة لوس أنجلوس.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكرت شبكة "إن بي سي لوس أنجلوس"، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين في ضاحية سان بيدرو.
كانت سلطات الإطفاء بالمدينة ذكرت في بيان سابق، أن 7 أشخاص على الأقل (4 ذكور و3 إناث)، وبأعمار مختلفة، نقلوا إلى المستشفيات بعد إطلاق النار.
وبحسب البيان، فإن 3 جرحى على الأقل تلقوا طلقات نارية، وبينهم اثنين في حالة حرجة.
وبدأت السلطات في إجراء تحقيق بشكل فوري، ولكن لا توجد أي معلومات حتى الآن حول دوافع تنفيذ الهجوم.