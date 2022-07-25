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https://arabic.sputniknews.com/20220725/مقتل-5-من-القوات-التركية-في-هجوم-لـحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1065564719.html
مقتل 5 من القوات التركية في هجوم لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق
مقتل 5 من القوات التركية في هجوم لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الاثنين، "مقتل جندي تركي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T18:34+0000
2022-07-25T18:34+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "جنديًا تركيًا قُتل جراء هجوم لعناصر حزب العمال الكردستاني خلال عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق".من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل 4 عسكريين آخرين ف الهجوم نفسه.يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب قصف منسوب لتركيا على منتجع سياحي في محافظة دهوك، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/قبل-ساعات-من-جلسة-مجلس-الأمن-هل-ترسل-حكومة-الكاظمي-الجيش-العراقي-إلى-الحدود-مع-تركيا؟-1065561798.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

مقتل 5 من القوات التركية في هجوم لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

18:34 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Ali Hashemدوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الاثنين، "مقتل جندي تركي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق".
أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "جنديًا تركيًا قُتل جراء هجوم لعناصر حزب العمال الكردستاني خلال عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل 4 عسكريين آخرين ف الهجوم نفسه.
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن... هل ترسل حكومة الكاظمي الجيش العراقي إلى الحدود مع تركيا؟
16:44 GMT
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب قصف منسوب لتركيا على منتجع سياحي في محافظة دهوك، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.
من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.
وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.
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