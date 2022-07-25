https://arabic.sputniknews.com/20220725/مقتل-5-من-القوات-التركية-في-هجوم-لـحزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1065564719.html

مقتل 5 من القوات التركية في هجوم لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

مقتل 5 من القوات التركية في هجوم لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الاثنين، "مقتل جندي تركي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق". 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T18:34+0000

2022-07-25T18:34+0000

2022-07-25T18:34+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "جنديًا تركيًا قُتل جراء هجوم لعناصر حزب العمال الكردستاني خلال عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق".من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل 4 عسكريين آخرين ف الهجوم نفسه.يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة لبحث "الاعتداءات التركية" على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب قصف منسوب لتركيا على منتجع سياحي في محافظة دهوك، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/قبل-ساعات-من-جلسة-مجلس-الأمن-هل-ترسل-حكومة-الكاظمي-الجيش-العراقي-إلى-الحدود-مع-تركيا؟-1065561798.html

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