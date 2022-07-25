https://arabic.sputniknews.com/20220725/ملك-الأردن-يطلع-على-عدد-من-الطائرات-العسكرية-الجديدة-صور-1065555023.html
ملك الأردن يطلع على عدد من الطائرات العسكرية الجديدة... صور
ملك الأردن يطلع على عدد من الطائرات العسكرية الجديدة... صور
اطلع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على عدد من الطائرات التي انضمت حديثا إلى منظومة جناح الأمير الحسين بن عبد الله للاستطلاع الجوي. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:46+0000
2022-07-25T14:46+0000
2022-07-25T14:46+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
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جاء ذلك خلال زيارة ملك الأردن لقاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية، بمرافقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني.وأكد الملك عبد الله الثاني في زيارته للقاعدة الجوية على "ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري، من خلال تبادل الخبرات العالمية، فيما أبدى اعتزازه بالإنجازات التي تحققها مرتبات سلاح الجو على كافة المستويات"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.كما عبّر ملك الأردن عن "ثقته باحترافية ضباط وضباط صف في سلاح الجو الملكي، في أداء الواجبات المنوطة بهم، وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي
ملك الأردن يطلع على عدد من الطائرات العسكرية الجديدة... صور
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اطلع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على عدد من الطائرات التي انضمت حديثا إلى منظومة جناح الأمير الحسين بن عبد الله للاستطلاع الجوي.
جاء ذلك خلال زيارة ملك الأردن لقاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية، بمرافقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني.
وأكد الملك عبد الله الثاني في زيارته للقاعدة الجوية على "ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري، من خلال تبادل الخبرات العالمية، فيما أبدى اعتزازه بالإنجازات التي تحققها مرتبات سلاح الجو على كافة المستويات"، وفقا لبيان من الديوان الملكي
الأردني.
كما عبّر ملك الأردن عن "ثقته باحترافية ضباط وضباط صف في سلاح الجو الملكي، في أداء الواجبات المنوطة بهم، وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار".