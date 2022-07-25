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ملك الأردن يطلع على عدد من الطائرات العسكرية الجديدة... صور
ملك الأردن يطلع على عدد من الطائرات العسكرية الجديدة... صور
اطلع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على عدد من الطائرات التي انضمت حديثا إلى منظومة جناح الأمير الحسين بن عبد الله للاستطلاع الجوي. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:46+0000
2022-07-25T14:46+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
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جاء ذلك خلال زيارة ملك الأردن لقاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية، بمرافقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني.وأكد الملك عبد الله الثاني في زيارته للقاعدة الجوية على "ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري، من خلال تبادل الخبرات العالمية، فيما أبدى اعتزازه بالإنجازات التي تحققها مرتبات سلاح الجو على كافة المستويات"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.كما عبّر ملك الأردن عن "ثقته باحترافية ضباط وضباط صف في سلاح الجو الملكي، في أداء الواجبات المنوطة بهم، وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار".
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي

ملك الأردن يطلع على عدد من الطائرات العسكرية الجديدة... صور

14:46 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني مرتديا الزي العسكري
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني مرتديا الزي العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني مرتديا الزي العسكري
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
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اطلع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على عدد من الطائرات التي انضمت حديثا إلى منظومة جناح الأمير الحسين بن عبد الله للاستطلاع الجوي.
جاء ذلك خلال زيارة ملك الأردن لقاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية، بمرافقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني.
وأكد الملك عبد الله الثاني في زيارته للقاعدة الجوية على "ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري، من خلال تبادل الخبرات العالمية، فيما أبدى اعتزازه بالإنجازات التي تحققها مرتبات سلاح الجو على كافة المستويات"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
كما عبّر ملك الأردن عن "ثقته باحترافية ضباط وضباط صف في سلاح الجو الملكي، في أداء الواجبات المنوطة بهم، وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار".
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