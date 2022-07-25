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https://arabic.sputniknews.com/20220725/موجة-انتقادات-تطال-رئيسة-الوزراء-الفرنسية-لتدخينها-في-البرلمان-فيديو-1065533034.html
موجة انتقادات تطال رئيسة الوزراء الفرنسية لتدخينها في البرلمان... فيديو
موجة انتقادات تطال رئيسة الوزراء الفرنسية لتدخينها في البرلمان... فيديو
وجّه نشطاء فرنسيون انتقادات لرئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، لتدخينها سيجارة إلكترونية خلال اجتماع عام في البرلمان، ودعوا السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:32+0000
2022-07-25T11:32+0000
العالم
أخبار فرنسا
تدخين
رئيس الحكومة الفرنسية
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وتداول النشطاء مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر بورن وهي تدخن تحت القناع في الجمعية الوطنية، وسط القاعة، أثناء استجوابات الحكومة.كما كشف الفيديو أن رئيسة الوزراء الفرنسية تدخن، بينما يتحدث حافظ الأختام، إريك دوبوند موريتي، أمام الميكروفون.وقد سجل النائب ماكسيم مينوت، استياءه من هذا التصرف السنة الماضية من خلال تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "إن وزيرة العمل تدخن بهدوء بينما أطرح عليها سؤالا في الدراجة الهوائية".ووفقا لقانون الصحة العامة الفرنسي، يُحظر التدخين في أماكن العمل المغلقة والعامة بما في ذلك البرلمان.وعليه، فإن رئيسة الوزراء الفرنسية التي انتهكت القوانين، تخضع لغرامة تصل إلى 150 يورو، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الشخص المسؤول عن المبنى لغرامة تصل إلى 450 يورو إذا لم يضع اللافتات المخططة التي تبين حظر التدخين الإلكتروني.
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العالم, أخبار فرنسا , تدخين, رئيس الحكومة الفرنسية

موجة انتقادات تطال رئيسة الوزراء الفرنسية لتدخينها في البرلمان... فيديو

11:32 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTرئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن
رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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وجّه نشطاء فرنسيون انتقادات لرئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، لتدخينها سيجارة إلكترونية خلال اجتماع عام في البرلمان، ودعوا السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعاقبتها.
وتداول النشطاء مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر بورن وهي تدخن تحت القناع في الجمعية الوطنية، وسط القاعة، أثناء استجوابات الحكومة.
كما كشف الفيديو أن رئيسة الوزراء الفرنسية تدخن، بينما يتحدث حافظ الأختام، إريك دوبوند موريتي، أمام الميكروفون.
وقد سجل النائب ماكسيم مينوت، استياءه من هذا التصرف السنة الماضية من خلال تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "إن وزيرة العمل تدخن بهدوء بينما أطرح عليها سؤالا في الدراجة الهوائية".
ووفقا لقانون الصحة العامة الفرنسي، يُحظر التدخين في أماكن العمل المغلقة والعامة بما في ذلك البرلمان.
وعليه، فإن رئيسة الوزراء الفرنسية التي انتهكت القوانين، تخضع لغرامة تصل إلى 150 يورو، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الشخص المسؤول عن المبنى لغرامة تصل إلى 450 يورو إذا لم يضع اللافتات المخططة التي تبين حظر التدخين الإلكتروني.
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